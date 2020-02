След удължен бета период, Google най-накрая официално стартира нова функция, от която могат да се възползват потребителите на Android за създаване на по-добър баланс между професионалния и личния им живот. Функцията се нарича Focus mode и е част от вградения набор от инструменти Digital Wellbeing на Android, който предлага редица функции, които да помогнат на хората да управляват по-ефективно времето си прекарвано пред екрана. С две думи, Focus mode ​​позволява на потребителите да избират най-разсейващите ги приложения на своето устройство и да ги „поставят на пауза“. Според Venture Beat, Focus mode има потенциал да бъде невероятно мощна функция, защото все повече фирми позволяват на служителите си да използват личните си устройства за работни цели. За повечето хора носенето на две устройства с абсолютно еднаква функционалност няма много смисъл, така че е лесно да разберем защо BYOD стратегията набира популярност в цял свят. Негативни последици от този подход разбира се има – става все по-трудно на служителите да загърбят служебните си задължения, след като напуснат офиса. Когато отваряте WhatsApp, за да уведомите съпругата си, че се отправяте към вкъщи, твърде изкушаващо е да отговорите и служебния имейл, защото имате непрочетен имейл. Google от известно време предлага функция за работен профил за потребителите на Android Enterprise, която им позволява лесно да деактивират всички приложения свързани с работата им, но за по-малките фирми или за самостоятелно наетите лица, това вероятно не е опция. Нещо повече, на фона на нарастващите опасения относно вредното въздействие на пристрастяването към смартфони и социалните медии – което може би е допринесло за увеличаване на депресията и самотата, особено при младите хора – предоставянето на потребителите на по-добри инструменти за контрол на използването на смартфоните им е стъпка в правилната посока. Какво трябва да знаем за Focus mode? Focus mode е достъпен на всички Android устройства, които имат Digital Wellbeing & parental controls настройката, тоест е ограничен до версии Android 9 и Android 10. Функцията може да се активира чрез основното меню за настройки на устройството, като посетите Digital Wellbeing & parental controls -> Focus mode. Освен това можете да създадете пряк път в менюто Quick Settings, което означава, че всичко, което трябва да направите, е да плъзнете пръст отгоре надолу и да натиснете бутона Focus mode, за да включите и изключите функцията. За да конфигурирате Focus mode според вашите нужди, ще трябва да изберете кои приложения считате за най-разсейващи и да ги поставите на пауза. Може да деактивирате Focus mode за постоянно като натиснете Turn Off Now или за определен период като изберете Take a Break – последната опция ви позволява да изключите режима за 5, 15 или 30 минути. Всяко приложение, което е заглушено, вече ще бъде оцветено в сиво на вашето устройство, както можете да видите тук с Gmail и Slack. Ако се опитате да отворите някое от приглушените приложения, ще видите съобщението по-долу. Друга опция е планирането, което позволява на потребителите автоматично да активират или деактивират Focus mode за зададено време и дни. Например, ако искате да изключите всичките лични известия по време на работа, можете да настроите нещата така, че да не получавате никакви нотификации от WhatsApp, Instagram, Facebook между 9:00 и 17:00 през седмицата. Различни режими Автоматизацията има важна роля в съвременния свят, но има какво още да се желае в тази насока. Например, можете да зададете графици на дневна база (например от 9:00 до 17:00 в понеделник), но не можете да зададете график, който да обхваща няколко дни. Така че, ако искате да деактивирате всичките си служебни приложения от 17:00 часа в петък до 9:00 ч. в понеделник, няма да успеете. Можете да заобиколите това, като създадете график за уикенда, който започва в полунощ в събота сутринта и завършва в 23:59 ч. След което го прилагате и за неделя, но все още не се взема предвид интервала от 17:00 ч. до 23:59 ч. в петък. През месец октомври миналата година, Google представи някои експериментални приложения, едно от които беше Morph. То дава някои насоки за това как Focus mode може да бъде подобрен в бъдеще. Morph всъщност е приложение за лаунчер, което променя външния вид на началния екран на устройството. То помага да се съсредоточите, като показва само приложения, които са уместни за дейността, която извършвате в момента. Потребителят създава различни режими въз основа на времева рамка или местоположения и избира кои приложения да се виждат съответно. Използвайки GPS, приложението може автоматично да премине в режим Exercise Mode, когато потребителят влезе например в салона, или може да премине в режим Non-work Mode, когато се прибере. Вижте как да увеличим продуктивността си според науката