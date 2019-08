Сядате пред вашия Windows компютър, за да свършите някаква работа, но до иконата за интернет връзката се появява жълт триъгълник с удивителна, което означава, че нямате достъп до интернет – No Internet Access. Какво трябва да направите, за да се справите с проблема? По-долу са стъпките, които трябва да следвате според Make Use Of, за да се свържете отново с мрежата. Преди това обаче трябва да уточним някои основни неща. Безжичните устройства като лаптопа ви се свързват с рутера. Рутерът е устройство, което обработва връзките между устройствата в дома ви. Вашият рутер се включва в модем, устройство, което свързва трафика в домашната ви мрежа и интернет. Когато видите съобщение, което гласи „Connected, no internet access“, „Connected but no internet“ или нещо подобно. Това означава, че компютърът ви е свързан правилно с рутера, но не може да се свърже с интернет. А ако видите съобщение „Not connected, no internet“ или „No internet connection“, това означава, че компютърът изобщо не е свързан с рутера. Стъпка 1: Разберете дали компютърът ви е единственият без интернет връзка Важно е да определите дали вашият компютър е единственото устройство в дома ви без интернет връзка. За целта вземете телефона си или друг компютър, свържете ги с Wi-Fi и вижте какво се случва. На Android, ще видите икона X над Wi-Fi символа и съобщение, че сте свързани с мобилната мрежа. Потребителите на iPhone и iPad могат да посетят Settings -> Wi-Fi и да видят дали има съобщение „No Internet Connection“. Ако компютърът ви е единствената машина, която не може да се свърже, вероятно това се дължи на неправилно конфигурирана настройка само на това устройство. Но ако нямате интернет и на другите си устройства, проблемът е в мрежата. Ако проблемът засяга всичките ви устройства, трябва да извършите бърз тест. Изключете Ethernet кабела, свързващ модема към рутера, и го използвайте за директно свързване на компютъра към модема. Ако може да осъществите интернет връзка по този начин, то проблема е в рутера ви, който най-вероятно е повреден. Стъпка 2: Рестартирайте компютъра си Тази стъпка не е необходима, ако проблемът е на няколко устройства. Както и при много други проблеми, трябва първо да рестартирате компютъра си, за да видите дали нещата ще се оправят. Повечето от тези съвети предполагат, че използвате безжична връзка. Ако обаче сте свързали компютъра с рутера чрез Ethernet кабел, проверете дали кабела не е дефектен. Стъпка 3: Рестартирайте модема и рутера Тъй като повечето мрежови проблеми идват от модема и / или рутера, рестартирането им има смисъл. За целта издърпайте щепсела от двете устройства и изчакайте минута или две. Стъпка 4: Стартирайте Windows Network Troubleshooter Тази стъпка не е необходима, ако проблемът е на няколко устройства. Ако проблемът е само в комютъра ви, опитайте се да го решите с вграденият инструмент за отстраняване на неизправности в Windows. За достъп до програмата посетете Settings -> Network & Internet -> Status. Изберете „Network troubleshooter“ и следвайте стъпките, за да видите дали Windows може да отстрани проблема. В Windows 7 ще намерите същия инструмент в Start -> Control Panel -> Troubleshooting -> Network and internet -> Network Connections. Стъпа 5: Проверете настройките на вашия IP адрес Тази стъпка не е необходима, ако проблемът е на няколко устройства. Уверете се, че компютърът има валиден IP адрес. В повечето домашни мрежи, рутерът прихваща адреса на устройствата, когато се свързват. Ако IP настройките на компютъра ви не са правилни, това може да е причината за проблема. В Windows 10 кликнете с десния бутон на мишката върху иконата на мрежата в „System Tray“ и изберете „Open Network & Internet settings“. Кликнете върху „Change adapter options“ и след това кликнете двукратно върху връзката, която използвате. В Windows 7 кликнете с десния бутон върху иконата на мрежата и изберете „Open Network and Sharing Center“. Кликнете върху името на мрежата до „Connections“. Кликнете върху бутона „Properties“. В списъка намерете Internet Protocol Version 4 и кликнете два пъти върху него. Уверете се че двете опции „Obtain an IP address automatically“ и „Obtain DNS server address automatically“ са избрани. Кликнете върху „ОК“, след което опитайте да влезете в мрежата отново. Стъпка 6: Опитайте тези команди в Command Prompt Тази стъпка не е необходима, ако проблемът е на няколко устройства. Въведете „cmd“ в менюто „Start“, след това кликнете с десния бутон върху него и изберете „Run as administrator“, за да отворите „Command Prompt“ прозорец. Започнете с тези две команди: netsh winsock reset netsh int ip reset Ако не помогне опитайте да освободите IP адреса на компютъра; ipconfig /release ipconfig /renew И накрая, обновете DNS настройките на компютъра с тази команда: ipconfig /flushdns Рестартирайте компютъра. Ако след това все още нямате достъп до интернет, трябва да опитате още няколко стъпки. Стъпка 7: Деактивирайте защитния софтуер Тази стъпка не е необходима, ако проблемът е на няколко устройства. През 2017 година безплатният антивирусен софтуер на Avast попречи на много от потребителите му да се свържат с интернет, поради бъг, който в последствие беше отстранен. Деактивирайте всички антивирусни приложения на трети страни, за да видите дали това ще реши проблема при вас. И докато сме на тема „сигурност“, струва си да извършите сканиране за злонамерен софтуер с приложение като Malwarebytes. Зловредните програми също може да блокират интернет връзката ви. Стъпка 8: Актуализирайте безжичните драйвери Тази стъпка не е необходима, ако проблемът е на няколко устройства. Обикновено не е необходимо да актуализирате драйверите на компютъра, тъй като това често води до повече проблеми. Но ако все още нямате интернет връзка, трябва да опитате и този съвет. Вижте 5 неща, които могат да забавят Wi-Fi връзката