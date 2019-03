Обожавате ли да играете компютърни игри? А имате ли усещането, че нещо все не ви достига да изпитате максимално удоволствие от играта? По-долу ще откриете няколко основни приложения, от които според Make Use Of компютърните играчи се нуждаят. 1. Discord Намирането на удобна, надеждна и безплатна гласова чат програма за онлайн игри е трудна задача. Повечето платформи изискват абонаменти или познаване на технологията, но не и Discord. Безплатното приложение е достъпно чрез браузъра, има самостоятелно настолно приложение и мобилно приложение. Discord предлага възможността да каните хора, има удобен интерфейс и предлага безплатен хостинг за канали. Можете дори да използвате акаунт за гости, ако не искате да създавате свои собствени. Приложението продължава да се подобрява с времето, въвеждайки нови функции, които правят живота по-лесен за геймърите. 2. Steam Steam е най-популярната платформа за разпространение на игри. Но това е и социален център, който ви позволява да се свържете с приятелите си, да споделяте постижения и да играете заедно. Стриймингът вкъщи е друг начин, по който платформата е изключително полезна за геймърите. Тази функция ви позволява да стриймвате своите игри от основния си компютър на друго устройство в домашната ви мрежа, като например лаптоп. 3. Parsec Parsec е безплатно приложение за стрийминг на игри, което ви позволява да играете с приятели онлайн. 4. OBS Studio OBS Studio е приложение, което може да използвате за да запишете играта си. То улеснява записването не само на това, което се случва в играта, но и на всеки коментар, който искате да добавите. Въпреки простия си вид, OBS Studio е мощен инструмент. Можете да го използвате за стрийминг, записване на игра за YouTube или дори за заснемане на клипове, които да споделите с приятели. 5. Twitch Веднага щом чуете името “Twitch”, си мислите за стрийминг на живо, нали? Оказва се обаче, че приложението за настолни компютри Twitch има някои удобни функции дори за геймърите, които не гледат стримери. Twitch действа като централен хъб, чрез който можете да управлявате различни модове за игри като Minecraft или World of Warcraft, освен това има различни социални функции. 6. Razer Cortex Докато много геймъри надграждат хардуера си през годините, за да извлекат максимума от своите игри, поради финансови причини повечето геймъри никога не разполагат с най-новите компоненти. В такива случаи софтуерът може да бъде полезен. Правилният софтуер може да помогне на хардуера, който имате, когато става въпрос за игри. Razer Cortex прави това по различни начини. Разполага с функции за освобождаване на системни ресурси и RAM, така че повече памет може да бъде посветена на вашата игра. Тези функции се стартират автоматично, когато стартирате игра. Настройките на вашия компютър се връщат към нормалното, след като излезете от играта. 7. MSI Afterburner За геймърите, които искат по-голям контрол над това как да увеличат производителността на компютъра си, MSI Afterburner е важен инструмент. Това е софтуер за овърклок за графични карти подходящ за онези, които искат да имат лесен достъп до своите настройки на графичния процесор. Единственият недостатък е, че само някои производители позволяват на потребителите да овърклокват своите графични карти. MSI Afterburner включва също и инструменти за сканиране, които могат да помогнат на вашата система. Но подробният преглед и възможността за настройка на системните настройки е основната цел на програмата. Софтуерът включва и мониторинг на температурата на хардуера, което ви позволява да следите системата си докато играете. Вижте най-добрите монитори за геймъри