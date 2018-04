Ако искате да наблюдавате бебето си или малкото си дете докато сте в другата стая, просто вземете стар телефон или таблет. Всичко, от което се нуждаете, след това са няколко евтини аксесоара и правилната настройка. След това ще знаете всичко, което вашето бебе прави и дали е в безопасност, независимо къде се намирате. Ето как може да превърнете стар таблет или смартфон в бебе монитор, според CNet. Настройка Това ще ви отнема само няколко минути. Първо, изтеглете Skype на стария си телефон или таблет, който ще използвате за бебе монитор. Настройте Skype профил за всяко устройство и се логнете. Настройте акаунта на старото си устройство да може автоматично да приема видео обаждания от вас, тъй като бебето ви вероятно още не знае как да работи със Skype. Процесът е различен при iPhone, Android телефони и Kindle устройства. Ето как да настроите Android и Kindle Fire HD: - Отворете Skype - Кликнете върху „Settings - Под Voice and Video calls настройката, сложете отметка до „Answer calls automatically” Ето как да настроите автоматичния отговор с iPhone: - Отворете Skype и отидете до Skype > Preferences > Calls > Answer automatically > Configure. - Изберете „Answer automatically with video”. Изберете подходящо място Време е да изберете място където да поставите бебе монитора. За да направите това, започнете Skype повикване – следейки видеото на живо, ще ви бъде по-лесно да изберете перфектното разположение. Изберете местоположението така че монитора да е близо до контакт, за да можете да заредите телефона или таблета си при нужда. Уверете се обаче, че кабелът е далеч от достъпа на бебето, за да предотвратите опасност от удушаване. Когато изберете мястото, ще трябва да осигурите подходяща поставка за устройството си. Насладете се на резултата Сега, всичко, което трябва да направите, е да започнете Skype сесия с профила на монитора. Имайте предвид, че вашето бебе също може да види. Така че, ако детето ви се нуждае от вас може да му пеете песен или да му говорите успокояващи думи. Може да се възползвате от това, докато приготвяте вечерята, например. А ако искате да държите под око бебето си през цялото време, помислете за закупуване на смартчасовник, който да се свързва с вашия персонален телефон, като например Apple Watch, Android Wear или Samsung Gear. По този начин ще можете да гледате видео канала от часовника си, вместо да носите телефона си навсякъде. Преди да закупите смартчасовник обаче, се уверете че той поддържа видео стрийминг. Безопасно ли е? Вероятно вече сте чували ужасяващи истории за хакнати бебешки монитори и се страхувате това да не се случи и на вас. Използването на телефона ви като монитор за бебета може би е най-безопасният вариант, тъй като всички тези случаи както стана ясно се дължат на уязвимости в самите монитори. Вашият телефон е много по-сигурен в сравнение с бебе мониторите които се продават на пазара. Това е така, защото настройката на вашия телефон или таблет, включително Skype, е защитена от същите стандарти за сигурност като всичко останало на вашия телефон. Трябва обаче да вземете някои предпазни мерки. За най-добра сигурност, не забравяйте да поставите силни пароли на вашия Wi-Fi и вашия Skype акаунт. Когато е възможно, използвайте двуфакторнo удостоверяване. Освен това отидете до Tools > Options > Privacy и за всяка категория маркирайте опцията „from people in my contact list only”. Това ще гарантира, че само вие можете да се свържете с бебе монитора чрез Skype. Вижте 8 интересни идеи за стария ви Android смартфон или таблет