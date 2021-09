Въпреки разнообразието от функционалности смартфоните са създадени предимно за комуникация с обаждания и кратки текстови съобщения. Когато някой ви звънне можете лесно да видите номера, който ви набира още преди да сте вдигнали. Ако сте избрали специфична мелодия, дори не е нужно да поглеждате екрана. Google Phone приложeнието предлага още една интересна функционалност, а именно да каже на глас кой ви се обаждания. Този инструмент се казва "Caller ID Announcement". Собствениците на Pixel смартфони могат да се възползват от "Phone by Google" приложението, което е налично за изтегляне от Google Play и за други производители на Android. Ето как да започнете да използвате новата функция, според HowToGeek: 1. Първата стъпка е да се уверите, че използвате Phone by Google приложението по подразбиране. 2. Дори да сте пропуснали съобщението при първото включване на смартфона можете да го направите от "Settings>Apps > Default Apps > Phone". 3. След като настроите приложението трябва да кликнете върху иконата с три точни в горния десен ъгъл. 4. Изберете "Settings" от менюто. 5. Скролнете в менюто и изберете "Caller ID Announcement" от настройките. 6. Кликнете върху "Announce Caller ID". Ако не сте избирали настройката ще видите, че е зададен от "Never" параметър. 7. Oпциите за избор, с които разполагате с общо три. Изберете дали искате функцията да е винаги включена, да не е активна никога или само като използвате слушалки. Oще от Digital: Как да направим Android смартфона си по-ефективен