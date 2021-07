Мобилните услуги са разплащания предлагат много удобства и се превръщат в предпочитан избор за потребителите. Извършването на безконтактни покупки от смартфоните премахва нуждата да носите своята карта. Верифицирането на трансферите може да става и с биометрични технологии, което подобрява сигурността. Apple Pay е една от най-популярните услуги за мобилни плащания. Потребителите вече имат достъп до разнообразна колекция от смарт функционалности в платформата. Компанията експериментира с интересна актуализация, която ще допадне на много хора. От Gizmodo съобщават, че се работи над интеграция на "Buy Now, Pay Later". Както името подсказва това е опция, с която да купите дадена стока и да я платите по-късно. Функцията е съвместен проект между Apple и Goldman Sachs, като целта е да улесни и предостави повече гъвкавост на крайните потребители, съобщава TechCrunch. Новата опция в Аpple Pay ще предложи две различни възможности да платите. Първата от тях е "Apple Pay in 4". В този случай ще трябва да извършите четири безлихвени плащания в рамките на да месеца. Другият вариант е да удължите срока за плащане с няколко месеца. Така ще трябва да платите минимална лихви. Все още не са известни конкретните стойности на оскъпяването. Самите плащания ще се извършват от Wallet приложението и ще изискват копие на ID карта. Подобни функционалности се предлагат от PayPal, Afterpay, Affirm Holdings и др. В заключение ще отбележим, че "Pay Later" функцията на Apple Pay ще може да се използва, както онлайн, така и при физически покупки. Oще от Digital: EC разследва Apple заради нелоялни търговски практики с App Store и Apple Pay