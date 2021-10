Google Chrome е уеб браузър, който се използва от милиони потребители на смартфони за ежедневното сърфиране в интернет. Мобилната версия постоянно се актуализира с подобрения и нови пачове за сигурност, които да ни предпазват от различните заплахи онлайн. Компанията вече експериментира с нова функционалност, която ще предостави по-голяма гъвкавост на потребителите. Google тестват инструмент, който ще стартира по подразбиране десктоп версии на уеб сайтовете в мобилната версия на браузъра. Това е полезно за случаите, когато мобилните страници не са ви нужни и трябва да заредите стандартната версия на уеб сайта, за да свършите своята работа. Новата функция е създадена, за да улесни целия процес. В момента трябва всеки път да избирате от менюто на Google Chromе опцията "Desktop Site", ако искате да включите десктоп версията на уеб сайтовете. Скоро това няма да се налага, докато използвате Chrome за устройствата с Android, съобщава mspoweruser. Новата функция вече е налична в Chrome Canary канала, в който се провеждат тестове с предстоящи функции. Въпроса на време е да стане част и от стабилната версия на Chrome за Android. Tрябва да знаете, че включването на опцията ще зарежда всеки един линк в десктоп вариант. От компанията работят над допълнителни опции за персонализация, с които да стартирате само определени сайтове в настолен режим. Това ще е възможно с бъдещ ъпдейт. За да изпробвате новата функция първата стъпка е да инсталирате Chrome Canary на смартфона и да активирате "Global settings to request desktop site on Android" флага. След това отворете последователно "Settings>Site Settings>Desktop Site" и да преместите слайдера на "Enable the desktop site" в активна позиция. Още от Digital: 8 полезни трика в Google Chrome за Android