Космосът винаги е бил завладяващо място – безкраен и величествен простор, който се простира далеч отвъд зрителния ни капацитет. Той е обект на научен анализ, философски дискусии, изкуство, но също така е и сценарий на много видеоигри, които лесно могат да бъдат открити в Play Store. Магазинът за приложения на Google предлага изобилие от космически игри, а в тази статия от Android Pit показват най-добрите! Galaxy on Fire 2HD: приключение сред галактиките Една от най-добрите космически игри в Google Play Store е Galaxy On Fire 2! Тя ще ви отведе в космоса чрез потапяща триизмерна графика в търсене на пиратите, които трябва да победите. Режимът на игра по подразбиране осигурява виртуален джойстик, с който можете да завъртите посоката на вашия кораб, бутон за ускоряване и бутон за изстрелване на ракети. Това е вълнуваща галактическа война, по време на която ще бъдете стимулирани от епичен саундтрак. Green the planet: дайте нов живот на изчезнала планета Когато отворите Green the Planet за първи път и видите пикселизираното космическо приключение може би ще си кажете: „това не е за мен“. Но не бързайте. Играта е абсурдна наистина, но по някаква странна причина успява да привлече вниманието на хората. Причината може да е графиката в стил 90-те години на миналия век, или хипнотичната музика, или фактът, че това е една от най-оригиналните космически видео игри за Android в целия Play Store. Star Wars: Commander: изберете на коя страна да застанете Няма как тази игра да не влезе в списъка на най-добрите Android игри за космическо приключение. Освен това е с оригинален саундтрак. Това е стратегическа игра, в която ще трябва да градите базовия си лагер – кула след кула, гранична стена след гранична стена и да го направите възможно най-безопасен при внезапни вражески атаки. И разбира се, ще трябва да изберете страна – дали да застанете на страната на империята или на бунтовниците. Star Trek Trexels II: командвайте космическия си кораб Друго космическо приключение с ретро графика, което не можете да пропуснете е Star Trek Trexels II. В тази игра ще се отправите към една неизследвана галактика, която някога е принадлежала на тайнствената и сега изчезнала раса Progenitors. Това е игра, която изисква концентрация и стратегически умения. Space Racing 3D: състезание с космически кораби Това е една футуристична антигравитационна състезателна видео игра. Не са необходими големи шофьорски умения, а желание да се състезавате с голяма скорост и да унищожавате противниците си. Това заглавие предлага три режима на игра: Career, Chase и Survival и повече от 40 различни писти. MARVEL Challenge of Champions: космическа битка с героите на Marvel Впечатлени сте от супергероите и злодеите на Marvel? Тогава това е вашата игра. Това, което трябва да направите е да участвате в голямата космическа битка, като създадете печеливш отбор, за да получите титлата Champion of the Marvel Champions! MARVEL Challenge of Champions е отлична бойна игра, в която можете да изпробвате своите стратегически и управленски умения. Вижте седем лесни начина да откривате нови игри за смартфони, които си заслужават