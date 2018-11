AMD засилиха сериозно конкуренцията върху Intel с премиерата на последната си генерация процесори Ryzen. Компанията ще продължи да търси начини как да се възползва от производствените проблеми на своя конкурент. Именно заради това AMD ще действа агресивно особено в средния и ниския ценови клас, а само след броени часове ще проведе голямо събитие под мотото "Next Horizon". Eдва ли има съмнение, че основния акцент ще бъде премиерата на следващото поколение на процесорите Ryzen, които ще имат ключово значение за присъствието на AMD в индустрията. Тук е момента да споменем, че в края на миналата година AMD проведоха подобно събитие, което се промотираше със слогана "New Horizon". Именно заради това е логично да предположим, че "Next Horizon" ще продължи традицията и ще ни покаже за първи път втората генерация на процесорите Ryzen, съобщава TechSpot. Анализаторите очакват Ryzen 2 платформата да е базирана на 7-нанометрова технология, което ще осигури важно предимство на AMD в битката им с Intel. Припомняме ви, че техния конкурент изпитва проблеми със своите първи 7nm чипове. Aко всичко върви по план AMD ще се опитат да се възползват от ситуацията като привлекат вниманието на повече хора към подобренията в новите си процесори. Новата генерация Ryzen 2 чипове ще е предназначена както за десктопите, така и за сървърите и центровете за данни. Премиерата на 6 ноември вероятно означава, че първите устройств с процесорите вероятно ще са достъпни на пазара навреме за празничния сезон в края на 2018. Масовото навлизане на повече конфигурации с тях ще стане факт в началото на следващата година. Още от Digital: AMD разкри плановете си в пазaра на процесори до 2020г.