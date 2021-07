Sony продължават да се борят с недостига на компоненти, който пречи на дистрибуцията на конзолата в световен мащаб. Ситуацията се променя с интензивни темпове, като японския производител очаква стабилиране на доставките в следващите месеци. Въпреки неочакваните затруднения Sony се похвалиха, че PlayStation 5 вече е регистрирала над 10 млн. продажби. Това е впечатляващо постижение с отлед премиерата на конзолата през ноември 2021г. Данните разкриват, че Sony PS5 е най-бързо представеното устройство от популяниря бранд досега. От компанията изразиха задоволство, че въпреки пандемията и недостига на компоненти са реализирали 10 млн. продажби за толкова кратък период от време. Втората половина на годината традиционно е свързана с по-голяма активност на потребителите, което допълнително гарантира, че успеха на Sony PS5 ще продължи. Подобряването на доставките ще позволи на компанията да достигне до още повече потребители в битката с Xbox One Series X. Работи се активно за разширяване на колекцията от игри, които са налични за Sony PlayStation 5. Собствениците на устройството скоро ще могат да се забавляват с няколко нови атрактивни заглавия. Сред тях са ново заглавие от God of War франчайза, но също Gran Turismo 7, Horizon Forbidden West, Battlefield 2042, Deathloop, Farw Cry 6, Kena: Bridge of Spirits и др, съобщава Pocket-Lint. Припомняме ви, че през февруари разбрахме, че Sony са продали над 4.5 млн. конзоли PlayStation 5 през четвъртото тримесечие на 2020г. Два месеца по-късно цифрата се увеличи и достигна до 7.8 млн., като сега преминава границата от 10 млн. доставки. Sony PlayStation 5 ще продължи да се радва на сериозен интерес и компанията влага много усилия да отговори подобаващо с осигуряване на достатъчни бройки на конзолата в търговските вериги. Още oт Digital: Ще има недостиг на PlayStation 5 до края на 2021г., според Sony