Графенът е единичен слой от графита, с дебелина само един атом, като идеалните графени се състоят изцяло от шестоъгълни клетки. Това е един от най-здравите материали в света, със 100 пъти по-голяма якост от стоманата, огромна гъвкавост и множество други възможности. Всъщност, графенът се очертава като един от най-полезните нови материали. Ако не сте имали възможността да се запознаете досега с графена, разгледайте тези 9 невероятни употреби на този материал, които според Digital Trends са много значими. 1. Създаване на най-тънката светлинна крушка в света Екип от учени на Columbia University и Seoul National University (SNU) успя да създаде най-тънката крушка в света, благодарение на графена. Учените създават устройството с помощта на малки нишки графен, които са прикрепени към метални електроди и силициева подложка. Според професор Джеймс Хоун това е „най-тънката светлина в света“, която може да намери приложение в смарт устройствата за носене. 2. Графенът действа като свръхпроводник Графен може да действа и като свръхпроводник, което означава, че електрическият ток може да прониква през него с нулева съпротива. Това откритие е направено от изследователи в университета в Кеймбридж във Великобритания. Ефектът се активира чрез свързване на графена с материал, наречен празеодимиев цериев меден оксид. Как това качество на графена би могло да помогне? В бъдеще благодарение на това откритие учените биха могли да осигурят източник на неограничена енергия. 3. По-добра система за високоговорители За да се произвежда звук, обикновените високоговорители създават механични вибрации. Графенът обаче може да предложи един по различен подход. Изследователи от University of Exeter, Великобритания, демонстрираха как при нагряване и охлаждане този материал може да генерира сложни и контролируеми звукови сигнали. Новата технология не включва движещи се части и не използва никакви вибрации. Графенът, който е почти напълно прозрачен и едновременно с това е способен да възпроизвежда сложни звуци без физическо движение, може да постави началото на ново поколение аудио-визуални технологии. 4. Бронежилетки Учени от Georgia Tech наскоро показаха с демонстрация каква е здравината на два слоя графен. От нея стана ясно, че материалът, който се получава от два слоя графен е изключително здрав и може да издържи срещу изстрелян куршум. В бъдеще това откритие може да доведе до създаването на ултратънки и леки бронежилетки. 5. Филтриране на сол от морска вода Графенът може да се използва за създаване на фино сито. Според едно проучване, графенът може да филтрира 85% сол от морската вода, която не е достатъчно чиста за пиене, но е напълно годна за селскостопанска употреба. Това обаче не е нищо в сравнение с последните проучвания, идващи от University of Manchester, Великобритания. Там изследователите са използвали графен, за да филтрират цвета на уиски - като го превърнали в прозрачна течност. 6. Боята на бъдещето Учени от германския институт по полимерни изследвания в Лайбниц създадоха интелигентно графеново покритие, което може да променя цвета си. Вдъхновени от начина, по който скалните риби отразяват светлината, те създали покритие, което успява да усили определена дължина на вълната на светлината, за сметка на други. 7. Грижа за здравето ни Учени от университета в Илинойс, Чикаго демонстрираха как благодарение на графена могат лесно да откриват ракови клетки. В опитите си, те поставили мозъчни клетки, взети от мишки, върху лист от графен и открили, че са в състояние да разграничат единична ракова клетка от нормални клетки. Други учени пък, от Тексаския университет в Остин успяха да създадат временни татуировки на базата на графена, способни да проследяват жизнените показатели на човека, като температурата на кожата и хидратацията му. 8. Презареждане на нашите устройства Графенът може да се използва и за създаване на нови батерии, които се зареждат много бързо. Една китайска компания, наречена Dongxu Optoelectronic, създаде батерия, наречена G-King, която има огромен капацитет от 4800 mAh, но може да се зарежда от празна до пълна само за 15 мин. 9. Спортни обувки От тази година ще можем да си купуваме обувки, произведени с графени, благодарение на партньорството между University of Manchester и спортната марка inov-8. Благодарение на графена подметките на тези обувки ще са много по-издръжливи и по-еластични в сравнение с тези произведени от традиционни материали. Вижте от какви материали ще бъдат направени бъдещите лаптопи