Електромобилите стават все по-популярни, като до няколко години всички нови модели на производителите ще са базирани на технологията. Най-големите имена в индустрията не са единствените, които проявяват интерес към превозните средства, които се задвижват от ЕV системи. Холандският стартъп Lightyear едва ли ви е познат, но предстоящият им автомобил може да промени ситуацията. Специалистите на компанията разработват соларен автомобил с името Lightyear One, който се отличава с интересно съчетание от характеристики. Последните тестове показват, че машината е в състояние да измине 400 километра пробег с едно зареждане при средна скорост от 130 км/ч. Официалните данни разкриват, че соларният автомобил е оборудван с 60kWh батерия, съобщава BusinessInsider. Последните тестове са проведени с по-висока скорост и при по-студени температури от първите експерименти, като тези фактори оказват сериозно влияния на ефективността на Lightyear One. В състезателен ритъм консумацията на енергия от соларния автомобил достига до 141Wh на километър. Това означава, че е възможно изминаването на 400 километра с едно зареждане, което е достатъчно да стигнете от Амстердам до Люксембург. По този начин Lightyear One предлага около 1.5 пъти по-голяма дистанция от директните си конкуренти в този клас. Предварителните поръчки на автомобила вече са отворени, като реалните доставки са планирани за лятото на 2022г. Предвидена е опция да станете акционер в компанията и да резервирате собствена версия на Lightyear One. Цената на соларния автомобил на европейския континент ще бъде от порядъка на €150 хил.