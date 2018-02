За изключително много хора, YouTube е легитимна алтернатива на телевизията. На сайта може да намерите не само полезни съвети, дневници за пътувания и образователни програми, но и някои наистина впечатляващи уеб сериали. И разбира се, по-голямата част от съдържанието в YouTube ние гледаме от телефона си. Но 5,5-инчовите екрани са прекалено малки, за да се потопим изцяло във видеото. Но това не е единствения проблем, ами ако искаме да слушаме аудио във фонов режим, какво правим? От Make Use Of знаят някои много полезни трика за YouTube, които може да тествате на Android телефона си. 1. Новото приложение на YouTube има много полезен жестов контрол. Докоснете два пъти в лявата част на екрана, за да върнете назад видеото с 10 секунди (и от дясната страна на екрана, за да прескочите напред с 10 секунди). Можете дори да коригирате дължината. По подразбиране скокът е 10 секунди, но можете да го увеличите до 60 секунди! От приложението YouTube кликнете върху снимката на потребителския си профил и изберете „Settings”. Оттук отидете на „General” и изберете „Double-tap to seek”. 2. Автоматичното стартиране на видеата е чудесна функция. Особено в края на деня когато всичко, което искате е само да гледате видеоклипове в YouTube, едно след друго. Но понякога е неудобна. Когато гледате видеоклип, ще видите плъзгач „Autoplay” в непосредствена близост до „Up next”. Използвайте го, за да изключите автоматичното стартиране на видео клиповете. 3. Ако някога се наложи да изтриете историята си в YouTube, може да го направите като отидете в Settings > History & Privacy и включите опциите „Pause watch History” и „Pause search History”. От горната част можете да изчистите текущата хронология на гледане и историята на търсенията. 4. Когато гледате видеоклип, не е нужно да се връщате обратно към началния екран на приложението, за да намерите друг подобен видеоклип. Прокарайте пръст нагоре и ще получите хоризонтално превъртащ се списък с препоръчани видеоклипове. Докоснете един от клиповете и той ще се стартира. 5. Ако сте на бърза, но ограничена интернет връзка, може да се наложи да намалите качеството на видеото, което гледате за да пестите данни. За целта стартирайте някой видеоклип, докоснете бутона за меню, изберете „Quality” и след това превключете на по-ниска резолюция. 6. YouTube вече има функция за чат. Странно, обаче, че не се интегрира с приятелите ви в Google+. След като поканите свой приятел, ще можете да говорите с него и да споделяте видеоклипове в YouTube. Когато гледате видеоклип, докоснете бутона „Share”. От върха, прекарайте пръст между аватарите, за да намерите търсения от вас контакт. Докоснете аватар и му го изпратете. 7. Ако искате да гледате видеоклипове, които не са налични във вашата страна, можете да превключите региона от Settings > General > Content Location. 8. От настройките на приложението YouTube, отидете в General и активирайте опцията „Limit mobile data”. Това ще ви помогне да намалите използването на данни. Вижте 7 трика за по-лесна работа с YouTube