Airbus разкриха повече детайли за амбициозния си план да създадат футуристичен самолет, който е по-безопасен за пътниците и по-безвреден за околната среда. Дизайнерите на компанията работят над множество концепции, тъй като визията на летателните апарати не се е променяла от десетилетия. Европейският производител използва събитието Singapore Air Show, за да ни покаже концептуалния The Maveric. Името е акроним от "Мodel Аircraft for Validation and Experimentation of Robust Innovative Controls".

Инженерите на Airbus са се постарали да премахнат изцяло границата между крилата и тялото на самолета. Дизайнерска идея, която не само гарантира повече мощност, но и допринася за намаляване на съпротивлението. Компанията обещава The Maveric да намалява с около 20% отделянето на въглеродми емисии а втмосферата, съобщава NationalPost. От Airbus провеждат реални тестове с машината в продължение на месеци на частно летище във Франция, чиято локация е неизвестна.

Самият прототип е с широчина от 3.2 метра и е вдъхновен от американския бомбардировач B-2, както и изследователския проект X-48 на Boeing и NASA. Компанията вижда голям потенциал в подобни промени на дизайна, които ще превърнат самолета в оптимално решение за превоз на над 400 пътници. Airbus нямат никакво намерение да избързват с премиерата на "The Maveric", който няма да бъде въведен в експлоатация поне още няколко години. Тепърва ще разбираме повече за тази иновативна концепция на дизайнерите от Airbus.

