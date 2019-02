Дизайнерите на Citroen работят над интересна концепция на компактен и модерен градски автомобил, който носи името Ami One. Официалната премиера ще стане факт на Geneva Motor Show 2019 след няколко седмици, но вече разполагаме с първите детайли за визията и възможностите на Ami One Concept. Tук е момента да вмъкнем, че Citroen дори не го определят като автомобил в класическия смисъл на думата, а като "подвижен обект", който е с дължина от едва 2.5 метра. Ami One Concept е създаден да предложи бърз, удобен и лесен начин за придвижване в урбанизираните зони на градовете за максимален брой хора. Концепцията на автомобил от този тип включва електрически двигател и ултрамодерен интериор, съобщава Mashable. Отключването на вратата става със сканиране на уникален код на смартфона, като в предната част има 5-инчов сензорен дисплей, Bluetooth високоговорител и порт за зареждане на мобилни устройства. Максималната скорост на автомобила е ограничена до 45 км/ч., което е подходящо за придвижване предимно на кратки разстояния. Citroen Ami One Concept ще издава специфичен звук, с който ще информира за присъствието си пешеходците. Компанията също така увери, че бъдещите собственици на електромобила дори няма да е необходимо да имат шофьорска книжка, за да го управляват. Допълнително ще разберем повече детайли за премиерата и цената на Citroen Ami One Concept. Още от Digital: Електрическите автомобили, които очакваме на пазара до пет години