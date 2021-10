Мozilla предлагат един от най-добрите браузъри, който е подходяща алтернатива на Google Chrome. Периодичните ъпдейти и постоянното добавяне на нови функционалност допълнително оптимизират работата на Mozilla Firefox. Сигурността на личните данни е приоритет за компанията, която е създала ефективен тракер за блокиране на съдържание, директно в браузъра. Ако искате да сърфирате анонимно в интернет вероятно искате да разберете кои страници има достъп до локацията. Можете лесно да блoкирате тази функция и да ограничите данни, които споделяте с уеб сайтовете. Ето как да го направите, според HowToGeek: 1. Първата стъпка е да отворите Firefox на компютър с Windows, macOS, Chrome OS и Linux. 2. След това кликнете върху иконата с три хоризонтални черни, която е разположена в горния десен ъгъл. 3. От падащото меню трябва да изберете "Settings" раздела в долната част. 4. Натиснете "Privacy & Security" в левия панел от настройките. 5. Сролнете до "Permission" секцията. 6. Кликнете върху "Settings" бутона до "Location". 7. Така ще се зареди "Settings-Location Permissions" менюто. 8. Страниците с "Allow" статус имат достъп до локацията. 9. Aко кликнете върху "Allow" до името на страницата ще може да изберете "Block" опцията. 10. Когато сте готови със своя избор не забравяйте да потвърдите със "Save Changes" в долната част. Oще от Digital: 9 полезни клавишни комбинации в Mozilla Firefox, които е добре да знаете