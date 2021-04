Nike представиха интересна концепция на спортна обувка с модерен дизайн, която не включва връзки, ципове, закопчалки и други подобни елементи. Вместо това собствениците на Go FlyEase могат да обуват и събуват моделите без да използват ръцете си. Първоначалната идея е вдъхновена oт начина, по който много хора свалят своите обувки без да развръзват връзките. Обикновено това се случва с използването на пръста върху задната част и движение, което оказва натиск надолу към петата. при това движение се променя естествената форма и се разтяга обувката. Дизайнерите на NIke са използвали именно тази идея в разработката на Go FlyEase, които обещават да се обуват сами. Необичайният дизайн е предназначен да помага на спортисти, които имат увреждания. Nike Go FlyEase предлага алтернативно решение, което е много по-удобно и комфортно за носене от конвенционалните обувки. В средната част на подметката има гъвкав модул с разтеглива лента, която позволява на крака лесно да се разположи върху стелката. Първата версия на обувките представлява модел, който е разрязан почти наполовина. Горната част е прикрепена към специални елементи в основата. Допълнително проучване на NIke определя кои са най-подходящите материали и дизайнерски решения за реализиране на проекта. В крайна сметка компанията решава, че интегрирането на подметка с обтегач в средата на Go FlyEase е оптималният избор. От Nike са стартирали специална програма за членовете на Nike общността, спортисти и известни личности, които да тестват в своето ежедневие новите обувки. Реакциите са позитивни, като официалните продажби ще стартират до края на февруари. Цената ще е около €90. Масовата дистрибуция ни очаква в следващите месеци. Oще от Digital: Nike патентова първите блокчейн маратонки - CryptoKicks