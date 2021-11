Мicrosoft продължават да отбелязват подобаващо 20-тата годишнина от премиерата на оригиналния Xbox. Конзолата претърпя невероятна еволюция от първата до последната версия и е предпочитан избор за милиони геймъри. Интеграцията с Windows екосистемата също допринася за успеха на Xbox в световен мащаб.

Компанията вече обяви глобално партньорство с Adidas, което също е свързано с годишнината от представянето на оригиналния Xbox. Съвместното им сътрудничество води до разработката на Xbox 360 Forum Mid - първите кецове вдъхновени от второто поколение на конзола.

Именно заради това дизайна включва традиционните бял, сив и зелени цветни елементи по подобие на Xbox 360 от 2005г., съобщавa ТheVerge. Велкро лентата е украсена с поставка за диск от конзолата, докато въздушните отвори и Xbox бутона са във външната част. Петата е направена да изглежда както слотовете за памет карта и твърдия диск на Xbox.

Потребителите ще могат да избират между червени, жълти, сини и зелени връзки, които са асоциация с A,B,X и Y бутоните на контролера за Xbox 360. Двете компании също така експериментират и с трети модел на спортна обувка, която да разшири още повече сътрудничеството им.

Xbox 360 Forum Mid е продукт, който е част от "Аlways Played In. Never Played Out" програмата, която отразява важни епохи в историята на Xbox. От Microsoft ще продължат да информират многобройните си клиенти за партньорството с Adidas и какви други изненади са подготвили на своите потребители в официалния си Twitter акаунт.

