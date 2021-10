Stack Overflow си партнираха с търговската верига Drop в създаването на уникален продукт. Неговото име е The Key и представлява първата по рода си клавиатура. Съществената разлика между устройството и класическия компютърен аксесоар е, че включва само три бутона. Още по-интересното е, че The Key е разработена с идеята да извършва точно две неща: да копира и да поставя маркирания текст. Бъдещите собственици на клавиатурата ще могат да програмират всеки един от трите бутона да извършват други команди. Създателите на The Key са използвали CNC алуминиево корпус с персонализирани XDA профили върху бутоните. В задната част има USB Type-C конектор, а отдолу специални крачета, които предотвратяват плъзгането върху равни повърхности. Първоначалната идея за клавиатура, която може единствено да копира и поставя текст възниква като шега между потребителите на Stack Overflow. Те се оплакват от ограничения брой Copy/Paste команди, които могат да използват. Според тях решението е да си купят клавиатура, която може да прави именно това. В крайна сметка компанията решава да превърне идеята в реалност. Съвместният проект с Drop вероятно ще срещне симпатиите на доста хора. Ако ви интересува покупката на подобен продукт вече може да поръчате TheKey, съобщава TheVerge. Цената в официалния уеб сайт на Drop е $29. Реалните доставки ще се извършват след 13 декември. Още от Digital: Как да изберете перфектната клавиатура според вашите нужди