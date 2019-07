Не е никак трудно да изтриете дании и файлове от вашия iPhone, по невнимание. Добрата новина е, че ако редовно архивирате телефона си, ще успеете да възстановите липсващите ви ценни данни. Ако се чудите как да възстановите изтритите контакти, данни от календара и напомняния от вашия iPhone, не пропускайте информацията на Make Use Of. Ако използвате iCloud за вашите контакти, данни от календари или напомняния, имате късмет. След като бъдат премахнати от вашия iPhone, можете да ги възстановите от уебсайта iCloud. iCloud За възстановяване на контакти влезте в профила си в iCloud и отидете в „Settings“. Превъртете надолу и под „Advanced“ изберете „Restore Contacts“. Изберете датата, от която искате да възстановите, след което кликнете върху бутона „Restore“ и потвърдете, че искате да възстановите данните за контактите си. За данни от календари и напомняния процесът е подобен. Под „Settings“ изберете „Advanced“ и след това „Restore Calendars and Reminders“. Изберете датата, от която искате да възстановите данните, след това кликнете върху „Restore“ и потвърдете, че искате да възстановите данните си. За всяко от възстановяванията ще получите известие от уебсайта iCloud, след като възстановяването приключи. Ще получите и имейл на имейл адреса, свързан с вашия Apple ID. Ако това не върне контактите или данните от календарите, които търсите, можете да отмените процеса. За целта повторете горните стъпки и изберете най-новата дата, преди да възстановите. Други услуги Ако не използвате iCloud за контактите или календарите си, все пак можете да възстановите тези данни. Начина по който трябва да постъпите зависи от услугата, която използвате. При Google Calendar, например, Google не предоставя официален начин за възстановяване на изтритите календари. Ще трябва да проверите доставчика на услугата, която сте избрали, за да видите дали възстановяването на тези елементи е възможно. Как да възстановите файлове на iPhone Тъй като хората използват своите телефони за работа повече от всякога, те запазват все повече и повече файлове. Ето защо е особено болезнено, когато те изчезнат. Ако съхранявате данни в облачни хранилища като Dropbox, Google Drive, iCloud Drive или OneDrive, можете лесно да възстановите случайно изтрити файлове. Ако обаче имате файлове, които се намират на вътрешната памет на телефона, това е по-сложно. Ако често архивирате телефона си с iCloud или iTunes, може да сте архивирали тези файлове. Единственият проблем е, че Apple не ни улеснява да видим какво е включено в резервното копие. Но ако файловете са много важни, може да се наложи да се поровите в архивите си. Вижте как да архивирате информацията си от iPhone в iCloud