Всеки потребител на Android трябва да има под ръка приложение за четене на текст на глас, защото подобни приложения носят редица ползи и за потребителите с нормално зрение. От Make Use Of напомнят за някои от тези ползи – слушане на новините сутрин докато пътувате към офиса, прослушване на новите текстови съобщения преди сън или слушане на аудио книги на любимите си автори, когато очите ви са уморени и не желаете да се взирате в дисплея на джаджата си. Но кои Android приложения за четене на текст на глас са добри и си струва да изтеглим? Продължете да четете, за да разберете. 1. Вградената функционалност в Android Функцията има по-малко персонализируеми настройки, отколкото някои от нейните конкуренти, но си заслужава да се провери. За да промените настройките отидете до Settings –> Personal –> Language and input –> Speech –> Text-to-speech output. Функцията „Text-to-speech“ на Android работи автоматично с другите приложения на Google, които предлагат функция за четене на глас. За всички останали приложения ще трябва да активирате „Select-to-speak“ в менюто „Настройки“ на Android. За да активирате функцията, отворете Settings –> System –> Accessibility –> Services –> Select-to-speak. За да я използвате изберете текст от някое приложение и изберете „Speak“ от менюто. 2. Voice Aloud Reader (безплатно) Voice Aloud Reader е лесно за използване приложение и поддържа няколко различни начина за четене на текст. Ако приложението, от което искате да се чете текста, има функция за споделяне, трябва само да изпратите съдържанието на Voice Aloud Reader, като използвате вграденото меню Share на Android. Това работи и за елементите на екрана, които имат свои собствени бутони за споделяне, като например туити и публикации във Facebook. Ако текстът, който искате да се прочете е маркиран, можете да използвате бутона „Share“ в контекстното меню. Приложението работи и с URL адреси. Трябва само да поставите адреса на сайта (или статията) във Voice Aloud Reader и приложението автоматично ще анализира и прочете съответния текст. В допълнение, можете дори да добавяте текстови файлове (като DOC и PDF) директно в приложението, тъй като то може да отваря файловете и да прочита тяхното съдържание. 3. Narrator’s Voice (безплатно) Narrator’s Voice предлага нещо малко по-различно, освен обичайните неща. Можете да добавяте различни звукови ефекти към речта. Приложението предлага голям избор от гласове, от които можете да избирате и имате опции за запазване на изходния аудио файл като MP3, за офлайн съхранение и за споделяне с приятели. 4. Talk Free (безплатно, $2) Приложението може да импортира уеб страници директно от браузъра на вашия телефон или да прочете текст от други приложения на трети страни. Можете да експортирате всички аудио файлове и да ги запазите офлайн в WAV формат. Важно е да отбележите, че Talk Free разчита на text-to-speech (TTS) двигателя на вашия телефон, за да работи. Повечето Android устройства вече имат инсталиран двигателя на Google. Ако сте изтрили TTS двигателя на телефона си, можете отново да изтеглите го изтеглите безплатно от Play Store. Ползата от използването на TTS двигателя на Google е поддръжката на много езици. Ако Google предлага езика, Talk Free обикновено може да работи с него. 5. T2S (безплатно) Приложението T2S има един от най-модерните интерфейси. Изключителната функция на приложението е наличието на прост вграден уеб браузър. Той не предлага някакви изключителни функции, но ви позволява лесно да слушате съдържанието на уеб страниците, без да се налага да копирате и поставяте URL адреси или да използвате менюто „Share“. Заслужава си да споменем функцията „copy-to-speak“. Всеки път щом копирате текст ще виждате бутон на екрана, с който можете да накарате приложението да започне да чете незабавно копирания текст. Както при останалите приложения в този списък, и T2S ви позволява да запазвате аудио файловете и да ги споделяте с други хора. 6. TK Solution Text to Speech (безплатно) Приложението работи добре и съдържа обичайния набор от функции, включително експортиране на WAV файлове, област, в която можете да въведете собствен текст и да поискате той да бъде прочетен на глас, освен това поддържа различни езици. Приложението има и уникална функция, наречена „vocal input“. Можете да докоснете бутона за микрофон, да говорите в приложението и след това да поискате да чуете синтезирана версия на това, което сте казали. 7. Pocket Вероятно вече знаете, че може да използвате приложението Pocket за да запазите статии, които да по-късно, когато сте офлайн да бъдат прочетени за вас. Може да не знаете обаче, че приложението има „text-to-speech“ четец. Функцията поддържа множество гласове и езици. Тя дори може да работи във фонов режим, докато ползвате други приложения. Вижте 10 полезни Android приложения на Google, които може би не знаете