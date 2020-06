Живеем в забавни времена - роботи прахосмукачки се „разхождат“ из домовете ни, термостата знае кога ще се приберем в къщи. Но дори и в тази невероятна ера на автоматизация, компютърът ви все още се нуждае от вашата помощ, за да подобри производителността си.

От How To Geek съветват да преминем през тези 9 стъпки за повишаване производителността на компютъра ни, когато той се забавя и не работи така както очакваме.

1. Проверете стартовите си програми

Това е първото нещо, което трябва да направите, ако компютърът ви се зарежда бавно. В Windows 10, натиснете клавиша Windows и въведете „Task Manager“.

Кликнете върху резултата и когато Task Manager се отвори, изберете таба „Startup”. Тук може да видите всички програми, които са настроени да се включват при стартирането на Windows. Обърнете внимание на колоната с етикет „Startup Impact“. Разгледайте всичко, което е оценено като „high“ или „medium“ и преценете дали е наистина важно тези програми да се стартират с Windows.

След като решите какво да бъде премахнато от тук, изберете го (едно по едно) с мишката и кликнете върху Disable в долния десен ъгъл.

2. Проверете настройките си за рестартиране

Когато компютърът ви се рестартира автоматично поради актуализация на системата или програма, по подразбиране Windows 10 се опитва да отвори отново всичко, което е било отворено на работния плот преди изключването. Това е приятна функция, но може да повлияе на производителността на компютъра ви.

Отворете приложението Settings от менюто „Start“. В приложението Settings, изберете Accounts -> Sign-In Options. След това под Privacy изключете опцията „Use My Sign-In Info To Automatically Finish Setting Up My Device And Reopen My Apps After An Update Or Restart”.

3. Премахнете излишните приложения

В Windows 10, в Start менюто, кликнете с десния бутон върху всяко излишно приложение, което сте изтеглили от Store и изберете Uninstall.

4. Проверете мястото за съхранение

Отворете приложението Settings и изберете System -> Storage. Този раздел показва информация за използването на основната памет от системата, включително колко място заемат приложенията и кои функции се използват, както и големите ви файлове и папки, временни файлове и други .

Лентата в долния край на екрана трябва да е синя. Ако е червена имате проблем и трябва да започнете разтоварването на файлове на други дискове (или да ги изтриете). Бъдете изключително внимателни какво триете нещо. Като цяло, ако не знаете какво прави нещо, не го деинсталирайте или изтривайте.

В този раздел можете също да активирате функция, наречена „Storage Sense“, която автоматично изтрива временни файлове и други файлове, когато не са необходими.

5. Направете план за захранване

По подразбиране Windows 10 използва „балансиран“ план за използване на енергия, който понякога може да попречи на работата на компютъра ви. Балансираният план поддържа скоростта на вашия процесор по-ниска, когато не се използва и поставя ключови компоненти в съответните им енергоспестяващи режими.

Може да промените това като отворите Control Panel (натиснете „Start” и въведете „Control Panel”) и изберете „Power Options“. На следващия панел, кликнете върху „Show Additional Plans” и изберете опцията „High Performance”.

6. Изключете OneDrive

Ако не използвате OneDrive, изключете го, за да намалите излишното използване на системни ресурси. Може да направите това под таба Startup в Task Manager. Можете също да отворите Start менюто и под секцията “O” кликнете с десния бутон върху „OneDrive” и изберете „Uninstall”. Това ще премахне OneDrive от вашия компютър, но всички ваши файлове ще останат в OneDrive.com.

Разумно е да копирате OneDrive файловете си в друг раздел на вашия компютър, преди да направите това.

7. Спрете актуализациите във фонов режим

Задайте домашната си Wi-Fi или кабелна Ethernet връзка с измерено потребление. Това е интернет връзка, която има ограничение за данните, свързано с нея. Може да направите това от Settings -> Network & Internet -> Wi-Fi или от Settings -> Network & Internet -> Ethernet. Това казва на Windows 10 да не изтегля големи актуализации, докато сте в тази връзка - поне за известно време, в крайна сметка ще трябва да надстроите, но това може да стане в по-удобно време.

Тази настройка също така, спира някои приложения да достъпват сървъри, което може да помогне за редуциране производителността на фоновите процеси.

8. Спрете визуалните ефекти

Подобно на други версии на операционната система, Windows 10 използва визуални ефекти, които могат да намалят производителността. Извършете търсене с „Performance” в лентата със задачи и после изберете „Adjust The Appearance And Performance Of Windows”.

По подразбиране, Windows 10 се опитва да избере настройките, които са най-подходящи за вашия компютър, но можете също да изберете опцията, която гласи „Adjust For Best Performance”, след което кликнете „Apply”. Като алтернатива може да преминете през списъка ръчно и да премахнете отметката от това, което не искате да използвате.

9. Възстановяване от внезапно забавяне

Ако компютърът ви внезапно се забави има две неща, които трябва да направите. Първо отворете Settings -> Update & Security -> View Update History. Проверете дали по време на това забавяне не са се инсталирали ъпдейти.

Ако е така, потърсете онлайн по KB номера на актуализацията и вижте дали някой друг не се оплаква от нея по уебсайтове, форуми или публикации в Reddit.Ако голяма част от хората имат проблеми след тази актуализация, може да се наложи да я деинсталирате или да изчакате Microsoft да изпрати поправка - това може да отнеме известно време.

След това стартирайте стандартно сканиране за злонамерен софтуер и след това направете офлайн сканиране с Windows Defender, за да сте сигурни, че всичко е наред.

