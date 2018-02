Губенето на смартофна е доста чест проблем за много хора. Малко предварително планиране обаче може да спести много проблеми и да улесни намирането на забравено, изгубено или дори откраднато устройство. MakeUseOf дава няколко съвета как лесно да се подготвим за подобна ситуация, когато става дума за телефон с Android.

Find My Device

Ако телефонът се използва с активен акаунт в Google, тогава откриването на устройството може да се окаже много лесно. Отваря се браузър на компютър, влиза се в Google и със същия профил, който се използва на телефона. Отваря се търсачката и се въвежда find my android и се натиска Enter.

Ще се отвори карта, която ще покаже приблизителното местоположение на телеофна. Освен това има допълнителни функции като пускане на звук от устройството, например за да бъде намерено по-лесно или пък да бъде заключено или изтрито, ако е откраднато.

С текстови съобщения

Ако смятате, че някой е откраднал или евентуално намерил телефона ви изпратете текстово съобщение към номера на телефона си с данни за контакт и предложение за възнаграждение, ако сте решили да го направите. Можете да използвате много онлайн услуги за изпращане на безплатни текстови съобщения.

С помощта на смарт часовник

Ако смартфонът се използва заедно с умен часовник, то това устройство може да помогне. Повечето часовници имат вградени приложения за намиране на телефона. Те ще накарат устройството да започне да звъни докато не бъде намерено. Подходящо е за моменти, когато знаем, че телеофнът е някъде наоколо, но не го виждаме.

Регистрирайте, че телефона ви е загубен

Ако имате сериен номер на телефона си, то е добре да се регистрирате в специален сайт, който може да ви помогне да го намерите.

С допълнителни приложения

Има много допълнителни приложения, които помагат за откиване на устройството. Find My Phone by SMS например позволява изпращането на SMS с ключова дума до телефона. То веднага връща като отговор адреса с местоположението на устройството.

Whistle & Find е друго приложение, което помага, когато телефонът се е „скрил” наоколо.Нужно е просто потребителят да обикаля из помещението докато свири с уста. Приложението ще засече сигнала и ще активира отговор от телефона.

Where’s my Droid е едно от по-старите и популярни приложения за тази цел. То дава много голям набор от функции и възможности за сигнализиране на загубен или откраднат телефон, отдалечен достъп за изтриване на данни, дори правене на снимки с камерата и др. Безплатното приложение Where’s My Droid ще ви помогне намерите телефона си ако не знаете къде е. Можете да му изпратите текстово съобщение и телефонът ви ще започне да звъни дори и да е настроен на тих режим), а вие самите ще получите друго съобщение с GPS координатите на телефона. Като алтернатива можете да управлявате дистанционно телефона си като го свържете към опцията Commander. Where’s My Droid предлага също и Pro версия, която ви позволява да правите снимки с камерата, да заключвате дистанционно телефони или да го изтривате отдалечено, за да опазите личните си данни от злоупотреба.

Android Lost Free

Това безплатно приложение е не само идеално за намирането на изгубен телефон, но върши работа и за „наказание“ на крадеца (нещо, което той напълно заслужава). Можете да активирате (чрез SMS или интернет ) алармата да звъни с мигащ екран, да активирате и деактивирате GPS, 3G, и Wi-Fi, да изтриете отдалечено SD картата и да видите последноите номера, на които е звънено. Приложението ви позволява да правите снимки от смартфон камера (предна и задна ) и да издавате команди от високоговорителя посредством „заповеди“ в текстови съобщения. А ако SIM картата бъде сменена с друга ще бъдете уведомени по електронната поща. Това приложение може да се използва дори и след като сте загубили вашия смартфон тъй като е скрито при стартиране на телефона, за да не бъде деинсталирано.

AntiDroidTheft

Това е един обикновен начин за предпазване от кражба, който ви позволява да намерите своя телефон чрез GPS, да проследявате промените, направени на SIM картата и да видите снимките, които са били направени със смартфона.

