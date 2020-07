Ако не сте доволни от живота на батерията на вашия смартфон, телефонът ви може да не е виновен за това. Животът на батерията на устройството зависи от много фактори, включително размера на батерията и характеристиките и платформата, с която работи. От Hongkiat съветват как да удължим живота на батерията на Android устройството си. Активирайте тъмната тема Не е тайна, че екранът на устройството изтощава най-много батерията, особено ако нивото на яркостта му е високо. Ето защо трябва да преминете към тъмната тема. Android Pie разполага с вградена тъмна тема, ето как да я активирате: 1. Отворете Settings -> Display -> Advanced. 2. Кликнете „Device theme“ и изберете „Dark“. Деактивирайте Ambient Display Ако функцията Ambient Display е активиране, щом телефонът ви регистрира движение включва екрана си. Тази функция е удобна, но консумира батерията на телефона ви. Може да я изключите като преминете през следните стъпки: 1. Отворете Settings на телефона си. 2. Кликнете „Display“ после „Advanced“. 3. Кликнете „Ambient Display“ и изключете „Always On“. Проверете силата на сигнала Може би ще се изненадате, но слабия сигнал изтощава батерията на телефона ви. Когато сте в район с лошо клетъчно покритие, телефонът ви търси по-добър сигнал и използва в процеса повече батерия. Режимът Airplane е опция в този случай, особено когато нямате нужда от активна мрежа. Ето как можете да промените типа на мрежата: 1. Отворете Settings -> Network & Internet, после кликнете „Mobile network“. 2. Кликнете „Preferred network type“, после изберете 4G, 3G или 2G. Изключете Automatic Wi-Fi Android Oreo въведе нова функция: телефонът ви непрекъснато търси близки мрежи със силен сигнал - дори и да сте изключили Wi-Fi. Колкото и да е удобна тази функция изтощава батерията. За да деактивирате функцията, преминете през следните стъпки: 1. Отидете до Settings -> Network & Internet -> Wi-Fi. 2. Под „Wi-Fi preferences“, махнете отметките до опциите „Turn on Wi-Fi automatically“ и „Open network notification“. Изключете функцията Mobile data always active Ако мобилните данни на телефона ви са винаги включени той ще превключва между мобилни данни и Wi-Fi и по този начин си гарантирате, че винаги ще имате връзка. За да поддържа обаче две връзки телефонът ви използва повече батерията. Трябва да помислите да деактивирате тази настройка, ако искате да спестите от живота на батерията си. 1. Отворете Settings, след което кликнете на System -> About Phone. 2. Сега кликнете „Advanced“, после докоснете „Build number“ няколко пъти, докато не видите известие, че режимът на програмистта е активиран на вашия телефон. 3. Върнете се в „System“ и докоснете „Developer options“. 4. Под категорията Networking изключете Mobile data always active. Деактивирайте Google Assistant Ако не сте зависими от тази удобна помощна програма и искате да запазите батерията на телефона си по-дълго време, можете да я деактивирате, като изпълните следните стъпки: 1. Отворете Google Assistant и докоснете иконата горе в дясно. 2. Докоснете More > Settings и после Assistant. 3. Под „Assistant devices“, изберете вашия телефон или таблет и изключете двете опции: „Access with Voice Match“ и „Unlock with Voice Match“. Преминете към леките версии на приложенията Въпреки че Lite версиите на популярните приложения са създадени основно за устройства с ниски ресурси, можете да ги използвате, за да пестите батерията на телефона си. Те предлагат само основни функции и изискват по-малко ресурси. Например, Facebook заема почти 150 MB и 300 MB RAM, но неговата Lite версия се нуждае от едва 50 MB и 150 MB RAM. Вижте най-големите пробиви при батериите