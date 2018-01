Нека се върнем назад във времето до месец април 2010 г., когато Apple пусна първия iPad. Ако сте притежавали някой от най-ранните модели таблети на Apple или Android, вероятно си спомняте разочарованието от използването на приложения. Повечето разработчици не приспособяваха приложенията си към големия екран на таблетите, като вместо това принуждаваха потребителите да инсталират версията на смартфона си. За щастие, проблемът вече не съществува при таблетите, но сега е актуален за Android TV платформата. Разбира се, можете да инсталирате всяко приложение за мобилни устройства, но резултатът няма да е толкова добър, колкото ако използвате специализирано приложение за Android TV. Хубаво е обаче, че разработчиците започват да наваксват. В тази статия, от Make Use Of ще ни запознаят с някои популярни приложения, за които вероятно не сте знаели, че предлагат версия за Android TV. 1. Plex Ако имате медийна библиотека на компютъра си, няма по-добро приложение от Plex за управление, организиране, прехвърляне и контролиране на възпроизвеждането на тези файлове на всеки екран в дома ви. Приложението е бързо, гладко и лесно за използване. 2. Plex Media Server Можете дори да използвате Plex on Android TV като медиен сървър. Android TV е единствената платформа (която не е за десктопи), която предлага сървърна функционалност. Ще трябва да инсталирате Plex сървъра отделно от Google Play Store. 3. HopWatch for Reddit Reddit най-накрая има официално приложение за Android в Play Store, но не е толкова добро, колкото някои алтернативи на трети страни. И още по-важното от гледна точка на тази статия, официалното приложение не е съвместимо с Android TV. За щастие има фантастично приложение Android Reddit, съвместимо с Android TV, във формата на HopWatch. Можете да въведете любимите си подредби за медии и всички те ще бъдат достъпни чрез скрития панел в лявата част на екрана. Цена $1. 4. Haystack TV Haystack TV е едно от най-недооценяваните приложения в Google Play Store. Като се има предвид, че е толкова трудно да намерите новини на живо, ако не сте абонат на някоя кабелна телевизия, учудващо е защо повече хора не го използват. В случай, че не сте наясно, Haystack е базиран на алгоритми и колкото повече гледате, толкова повече приложението научава какво ви харесва. С течение на времето можете да създадете непрекъснато подаване на информация, която ви интересува. Haystack е налице в мобилна версия за Android и iOS, но много хора не осъзнават, че има и специална версия за Android TV. 5. VLC и MX Player През последните няколко години, VLC Media Player се бори с MX Player за признанието "най-добрият медиен плейър за Android". Ясен победил все още няма, но сега тази битка се пренесе на ново бойно поле: Android TV. И двете приложения имат версии съвместими с Android TV. И двете приложения предлагат почти неограничено разпознаване на файлове и кодеци, безпроблемен инструмент за управление на библиотеката и възможност за стриймване на съдържание от други устройства. Кое от двете приложения да изберете? Това зависи само от вас. 6. AirScreen Някои хора може да са силно зависими от екосистемите на Apple и iOS, но въпреки това да имат устройство с Android TV. Вероятно те правилно са решили, че Apple TV устройствата са невероятно скъпи в сравнение с конкурентите им, или може би новият им смарт телевизор е с вграден Android TV. Ако те имат много видеоклипове и музика, запазени на Apple устройствата си и искат да ги стриймват на Android TV, не трябва да се безпокоят, защото могат да използват приложението AirScreen. Популярното приложение превръща Android устройството ви в Apple AirPlay сървър. AirScreen работи във всички версии на Android, но има специално издание за Android TV. 7. Приложения за стрийминг Всяко добро приложение за стрийминг, предлага Android TV съвместима версия. В това число са Netflix, Hulu, Amazon Prime Video, Sling TV, PlayStation Vue, SHOWTIME, HBO Now, HBO Go, CBS All Access, FOX Now, FOX Sports Go и много други. Само преди 18 месеца това не беше така, а днес всъщност е почти невъзможно да намерите стрийминг услуга, която няма приложение за Android TV. 8. Twitch За милиони хора по света, гледането на други хора как играят видео игри е толкова забавно, колкото гледането на спорт или ходенето на концерт. Но докато спортните фенове и любителите на музиката успяват да се насладят на своето хоби от телевизионния екран, геймърите нямаха този късмет дълго време. Приложението Twitch промени това, а сега благодарение на версията на приложението за Android TV, не сте ограничени само до мобилния си телефон или таблет, но можете да възпроизвеждате съдържанието на 70-инчов екран с висока разделителна способност за секунди. Вижте 7 полезни трика за Android TV