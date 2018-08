Във Facebook има за всекиго по нещо, но не винаги е лесно да пресеем огромното количество налична информацията, за да намерим това, от което се нуждаем. Много често потребителите на социалната интернет мрежа имат нужда да намерят конкретна снимка, видеоклип или материал, но не успяват. Ако имате нужда от помощ, за да бъде търсенете ви във Facebook ползотворно, разгледайте информацията на Make Use Of. Основни правила за търсене във Facebook Въведете ключовата дума в полето за търсене на Facebook и ще видите списък с резултати. Резултатите се категоризират автоматично по тип. Точният ред, в който се показват, ще зависи от запитването, което сте въвели. Например, ако търсите с името на вашия град, ще видите местния универсален магазин, който е най-близо до вас. Ако потърсите с име на човек ще видите хора, с това име, които се познават с приятелите ви. Превъртете надолу и ще видите резултати от публични публикации, групи, страници, снимки, видеоклипове и др. Използвайте филтър за търсене на Facebook В лявата страна на екрана са филтрите. Можете да ги използвате, за да стесните списъка с резултати. Има пет филтъра, които можете да използвате: 1. Публикации – Можете да виждате резултати от себе си, конкретен човек или определена група. Можете също така да кликнете върху „Избери източник“, за да добавите персонализирано поле. 2. Вид публикация – Налице са две опции: всички публикации и публикации, които сте видели. 3. Публикувано в група – Можете да видите резултатите от всички групи, от вашите собствени групи или от определена група по ваш избор. 4. Отбелязано местоположение – Ще видите „Навсякъде“, места, които сте избрали в потребителския си профил или персонализирано местоположение. 5. Дата на публикуване – Задайте годината или персонализираната дата. Разберете какво харесват вашите приятели Ако ваши приятели са харесали съответната страница, лесно е да използвате функцията за търсене във Facebook, за да разберете. Трябва само да въведете „Friends who have liked [обекта] (Приятели които са харесали …)“ и да натиснете „Enter“. Facebook е достатъчно интелигентен, за да събере заедно резултати от подобни категории. Кликнете върху „Вижте всички“ за да видите и останалите резултати. Намиране на снимки и видеоклипове, които други хора са харесвали Лесно може да откривате снимки, които са били харесвани от вашите приятели или от всеки друг, стига обаче той да е направил тази информация достъпна за всички. Ясно е, че тази функция има огромен потенциал да бъде използвана за съмнителни цели, но така или иначе тя съществува. И така, трябва да въведете „Photos liked by [име] (Снимки харесани от …)“ и да натиснете „Enter“. Дори не е нужно да използвате името на човека. Заявки като „Photos liked by my girlfriend (Снимки харесани от приятелката ми)“ или „Photos liked by my brother (Снимки харесани от брат ми)“ също ще работят, стига да сте казали на Facebook за връзката ви с тези хора. Тази заявка за търсене работи и за видеоклипове „Videos liked by [име]“. Намиране на снимки и видеоклипове за място или събитие в рамките на конкретна времева рамка Може да търсите с „Photos of Coldplay in Amsterdam last week (Снимки на Coldplay в Амстердам миналата седмица)“, за да видите снимки от последния концерт на групата в града. А може да въведете „Photos of Naples in December (Снимки от Неапол през декември)“, за да разгледате градски пейзажи от италианския град през този конкретен месец. Намерете близки места, предлагащи любимата ви храна Ако сте в непознат град и е време да похапнете, но не знаете къде предлагат любимата ви храна, питайте Facebook. Трябва само да въведете „[вид храна] nearby (наблизо)“ и ще видите списък на всички ресторанти и заведения, които отговарят на вашите критерии. Ако желаете, можете дори да замените „наблизо” с името на града. Намерете нова работа чрез Facebook Инструментите на Facebook за търсене на работа са мощен вариант, който много хора пренебрегват. Може да използвате функцията за търсене във Facebook, за да намерите нова работа на всяко място по света. Може да започнете като въведете в полето за търсене „Jobs hiring nearby“ или „Jobs hiring in [локация]“. Може да кликнете върху всеки от резултати за повече информация. Можете дори да кандидатствате за позицията директно от Facebook. Кликнете върху „Apply Now“ и попълнете данните, които се искат от вас. Намерете неща за купуване във Facebook В много отношения е по-лесно да намерите нещо което да си купите във Facebook, отколкото в eBay. Всъщност е възможно да намерите всичко – от чисто нов iPhone до такъв втора употреба. Първо въведете в полето за търсене „Marketplace“ и кликнете върху прекия път или направо изберете опцията „Marketplace“ от левия панел. Когато страницата се зареди, въведете термин за търсене и натиснете „Enter“. След това ще трябва да използвате филтрите, за да стесните резултатите. Вижте 4 функции на Facebook, които можем да подобрим