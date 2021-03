Много хора напоследък обръщат гръб на Facebook. Проблемът с фалшивите новини, скандалът с личните данни на потребителите и продължаващите проблеми с поверителността доведоха до разпадане на доверието в компанията.



Мрежата обаче все още предлага най-добрият начин да поддържате връзка със стари приятели и роднини, които са далеч от вас. Така че, ако никога не сте имали профил във Facebook, но сте решили, че сега е времето да се присъедините към 2,2 милиарда активните месечни потребители, има някои неща които трябва да знаете.

Ето 8 полезни трика във Facebook за начинаещи от Make Use Of.

1. Редактирайте предпочитанията си за рекламите, които ще получавате във Facebook

Ако сте на път да кликнете върху бутона „Присъединете се“, трябва да знаете, че сте на път да предадете данните си на една от най-големите рекламни компании в света. В крайна сметка има причина, поради която Facebook е безплатна услуга.

Не можете да спрете Facebook да събира данните ви - това е посочено в Общите условия на компанията. Можете обаче да ограничите начина, по който Facebook използва вашите данни.

За да започнете, отворете Настройки > Реклами > Настройки за реклами.

Има три настройки, които трябва да промените:

- Реклами, базирани на данни от партньори.

- Реклами въз основа на вашата дейност в продуктите на Facebook.

- Реклами, които включват вашите социални действия.

Задайте първите две опции на „Не е разрешено“ и променете крайната настройка на „Никой“.

2. Не споделяйте лични данни във Facebook

Не правете грешката да попълвате всички полета, които Facebook ви предоставя. Но това е грешен подход, който трябва да се избягва. Разбира се, добавете всичките си приятели и качете няколко снимки, но няма причина да споделяте работното си място, събитията от живота си, членовете на вашето семейство или всякакви други подробности, които не бихте се чувствали удобно да споделяте с непознати лица.

3. Ограничете достъпа до вашия Facebook профил

Говорейки за споделяне на неща с непознати, знаехте ли, че настройката по подразбиране на Facebook, когато създавате нов акаунт, позволява на всеки, който има интернет връзка, да вижда всичките ви публикации? Освен това новият ви профил ще позволи на търсачките да индексират потребителския ви профил и да го показват в резултатите си.

Трябва да промените две настройки, преди да започнете да използвате профила си. За целта отидете в Настройки>Поверителност. Трябва да промените кой може да вижда бъдещите ви публикации на „Приятели“. А на въпроса: „Искате ли търсачките извън Facebook да имат връзка към профила ви?“ отговорете с „Не“. Също така си струва да се уверите, че другите настройки на тази страница са правилно избрани.

4. Скриване на определен тип публикации от фийда ви

Може да усведомите Facebook, ако искате да виждате по-малко от определен тип публикации. Можете дори да скриете определени хора и страници от фийда си. Ако продължавате да виждате публикации, които ви досаждат, кликнете върху трите точки в горния десен ъгъл на дадена публикация. Ще се появи меню. Изберете "Скриване на публикацията", "Паузиране (име на потребителя) за 30 дни" или "Спиране на следенето на (име на потребителя)", в зависимост от това, което искате да постигнете.

5. Организирайте вашите Facebook приятели в списъци

Независимо колко приятели имате, Facebook предлага чудесен инструмент за категоризирането и управлението им. Можете да създадете групи от контакти, като кликнете върху „Списъци с приятели“ в панела вляво. Facebook ще създаде определени списъци автоматично въз основа на местата, които сте живяли и компании, за които сте работили, но можете да създадете свои собствени, като кликнете върху „Създаване на списък“ и добавите хора.

6. Дневник на дейностите

В „Дневникът на дейностите“ се записват всички ваши действия във Facebook. Можете да го използвате, за да изтриете стари публикации, да прекратите приятелството си с хора, с които вече не сте в контакт, да промените къде да са видими публикациите и още много други неща. За достъп до вашия дневник кликнете върху стрелката сочеща надолу в горния десен ъгъл и изберете „Дневник на дейностите“ от менюто.

7. Персонализирайте вашите Facebook известия

За да настроите известията на работния си плот да отговарят на вашите нужди, кликнете върху стрелката сочеща надолу в горния десен ъгъл и изберете Настройки>Известия>Работен плот и мобилни устройства.

За да персонализирате мобилните си известия, отворете приложението Facebook, кликнете върху трите вертикални реда и изберете „Настройки за известяване“.

8. Търсене на постове, харесани от някого

Знаехте ли, че е възможно да използвате функцията за търсене във Facebook, за да намерите съдържание, което харесва конкретен човек? Трябва само да въведете liked by [име], photos liked by [име] или videos liked by [име] в лентата за търсене.