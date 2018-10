Хелоуин е най-страшното време от годината. Вечерта на 31 октомври, желаещите да го празнуват се обличат със страховити костюми, извайват от тикви плашещи лица и се плашат един друг. Но знаехте ли, че има много начини, по които можете да персонализирате Windows 10 компютъра си за Хелоуин? Ако искате да научите повече по темата, не спирайте да четете, информацията на Make Use Of ще ви бъде полезна и интересна. Променете тапета Натиснете „Windows клавиша + I“, за да се отвори Settings и отидете до Personalization > Background. Използвайте падащото меню „Background“ и изберете „Picture“. Кликнете „Browse“, за да преминете през изображенията, които имате запазени на компютъра си и кликнете два пъти върху това, което искате. Използвайте падащото меню „Choose a fit“, за да промените размерите, ако е необходимо. Ако искате да промените изображението на заключения екран, използвайте менюто отляво, за да кликнете върху „Lock screen“. Сега може да използвате падащото меню „Background“, за да изберете изображение. Ако търсите страхотни тематични тапети, посетете сайтовете Wallpaper Abyss, Wallpaper Stock и HD Wallpapers. Променете цветовата схема За да започнете, натиснете клавиша „Windows + I“, за да отворите настройките и отидете на Personalization > Colors. Една от опциите ви е да сложите отметка до Automatically pick an accent color from my background. Но може да изберете цветове, които вие искате под Windows colors. Ако не откривате нищо подходящо от опциите по подразбиране, кликнете върху „Custom color“. Превъртете надолу и можете да изберете да приложите цвета върху „Start, taskbar and action centre“ и „Title bars“. За да отидете още една крачка напред, преминете към режим „Dark“, за да промените цвета на Windows приложенията. Този режим не променя всичко, като например браузъра или файловия мениджър, но Microsoft работи върху това за бъдещи актуализации. Приложете скрийнсейвър за Хелоуин Скрийнсейвърите може да изглеждат като нещо остаряло, но те все още предлагат забавен начин да плашите тези около вас за Хелоуин. На сайта Screensavers Plane може да намерите безплатни скрийнсейвъри за Хелоуин. Изтеглете от сайта този, който сте си харесали и стартирайте EXE файла, след това преминете през съветника. Ще бъдете отведени до прозореца Windows screensaver settings. Можете да получите достъп до него по всяко време, като натиснете клавиша „Windows + I“, за да отворите „Настройки“, след това отидете до Personalization > Lock screen > Screen saver settings. Задайте някои призрачни звуци Можете да използвате WAV файлове, за да промените звуците, които системата ви създава за определени действия. Добър източник на безплатни звуци за Хелоуин е сайтът Sound Bible. Изтеглете желаните от вас звуци, след което натиснете клавиша „Windows + I“, за да отворите настройки и отидете на Ease of Access > Audio > Other sound settings. Изберете събитието (Program Event), за което искате да промените звука. Кликнете върху „Browse“ и навигирайте до желания от вас звук, след което кликнете два пъти върху него. След като промените всички събития, които искате, кликнете върху „Save As“ под „Sound Scheme“. Въведете име и кликнете върху „OK“. Задайте Хелоуин икони За да започнете, разбира се, се нуждаете от подходящи Хелоуин изображения във ICO формат. Богат избор ще намерите на сайта Find Icons. Изтеглете тези, които ви харесват. След това кликнете с десния бутон върху икона на десктопа и изберете „Properties“. Отворете таба „Shortcut“. Кликнете върху „Change Icon“ и после върху „Browse“. Отидете до мястото, където са ICO файловете ви и кликнете два пъти върху някой, за да го изберете. Кликнете върху „OK“, за да запазите промените си. Променете курсора Лесно може да се отървете от този скучен бял курсор и да го превърнете в нещо по-подходящо за Хелоуин. За целта се нуждаете от CUR (статични) или ANI (анимирани) файлове. Сайтовете RW Designer и Cursors 4U предлагат богат избор от безплатни възможности. Изтеглете тези, които грабнат вниманието ви. След това натиснете клавиша „Windows + I“, за да се отвори „Settings“. Отидете до Devices > Mouse > Additional mouse options. Отворете таба „Pointers“. Тук са всички опции за курсор, които вашата система използва. Кликнете върху този, който искате да промените, а след това върху „Browse“, за да се придвижите до изтегления курсор. Кликнете два пъти върху него, за да го изберете. След като приложите всичките си промени, кликнете върху „Save As“ под „Scheme“. Въведете име и кликнете върху „OK“. Това ще ви позволи да използвате падащото меню Scheme, за да превключите между новия набор курсори за Хелоуин и настройките по подразбиране за Windows. Вижте 6 любопитни факти за Хелоуин, които може би не знаете