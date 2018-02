Android има толкова много функции и настройки, че те лесно могат да бъдат забравени. Голяма част от полезните функции всъщност се оказват изключени по подразбиране, отбелязва MakeUseOf. Ето и няколко функции на Android, които си заслужава да бъдат прегледани и активирани.

1. Скриване на съдържанието в известията на приложенията на заключения екран

Това е възможно, когато телефонът вече е заключен с шаблон, пин или парола. След това трябва да се отвори Settings > Notifications и да се избере зъбното колело в горния десен ъгъл. Избира се On the lock screen > Hide sensitive notification content. От списъка Show all може да се избира и само за кои приложения да е валидна функцията.

2. Изключване на персонализираните реклами

Android е на Google и затова обича рекламите. Включително персонализирането им. Това може да се прекрати чрез Settings > Google > Ads > Opt out of Ads Personalization. Така реклами ще продължават да се виждат в приложенията, но те няма да се персонализират на базата на информацията, която Google знае за нас.



3. Автоматично заключване на телефона

Android се самозаключва няколко секунди след като дисплеят се изключи. За да се повиши сигурността, може да се направи така, че Android да се заключва автоматично след определено време или с натискането на буона за включване и изключване. Това става от Settings > Security Automatically lock



4. Активиране на режима Doze

Този режим позволява на Android да „заспива” някои приложения докато устройството не се използва и така пести батерия и мобилен трафик. Функцията се активира от Settings > Battery, след което се избират трите точки в горната част на екрана и се клипва копцията Doze and App Hibernation. Появява се списък, от който може да се избира кои приложения да „заспиват”.

5. Постоянно наличие на ред с цифри на клавиатурата

Gboard е хубава клавиатура, но „обича” да скрива цифрите от 1 до 0 на най-горния ред. Това може да се изключи, когато клавиатурата е активирана на екрана и се задържи иконката с емоджита и се избере Gboard keyboard seetings > Preferences > Enable number row



6. Активиране на Instant Apps

Това е функция, която позволява използване на приложения без те да се инсталират. Съвместима е с Android Lollipop и нагоре. Активира се от Settings > Google > Instant Apps > Yes, I’m In. Така в Google Play на съвместимите приложения до бутона Install ще се появи и бутон Try Now.



7. Преместване на адрес полето на Chrome в долната част на екрана

Посягането до най-горната част на екрана, за да се натисне полето за адреси на Chrome не е лесно, особено на по-големите смартфони. То може да бъде преместено долу лесно. При отворен Chrome, в полето се пише chrome://flags и се натиска Enter на клавиатурата. След това се избира Chrome Home и се акивира и браузърът се рестартира чрез Relaunch Chrome. След това се отваря мултитаскинт менюто на телефона и Chrome се затваря и от там. Процедурата може да се наложи да се повтоди няколко пъти, докато браузърът „загрее” и свали лената долу.



8. Опциите за разработчици

По дефиниция тези опции са само за разработчици и специалисти. Експертите препоръчват те да са изключени за обикновените потребитлеи, защото това нямалява риска от хакерски атаки. Все пак, те имат доста полезни опции, които си заслужава да се разгледат и активират, ако има нужда. Те са разположени в Settings > Developer Options.

