Често отваряме YouTube, само за да изгледаме конкретен клип или клипове по даден тема, но неусетно преминаваме към клипове със смешни домашни любимци или към някой популярен музикален клип и така времето е отлетяло, а ние не сме свършили работата си. Ако откриете, че лесно се разсейвате в YouTube, тогава информацията на Make Use Of е за вас. Следните инструменти могат да премахнат препоръчваните и рекламни видеоклипове, коментарите и да забранят автоматичното пускане. Minimalist YouTube Сайтът се състои от лента за търсене в YouTube, като страницата с резултатите също е толкова изчистена. Ще видите видеоклипове, които са свързани с търсенето ви, а когато кликнете върху някой от тях, той ще се отвори на цял екран. Получавате всички контроли, до които имате достъп докато гледате видеоклип в YouTube. Но няма да виждате препоръчвани видеоклипове в страничната лента и сайтът няма да може автоматично да стартира видеоклипове, след като приключи гледането. DF YouTube Ако сте потребител на Chrome, разширението DF YouTube ще ви е от голяма полза. След като го инсталирате, ще можете да избирате кои функции отвличащи вниманието ви в YouTube да се изключат. Има и бутон за бързо активиране и деактивиране на разширението. Riv.yt Ако търсите начин за споделяне на видеоклипове в YouTube, добре е да знаете, че Riv.yt може да ви предложи много. С Riv.yt можете или да търсите видео директно на сайта, или просто да поставите URL адреса на видеоклипа, който искате да споделите. Когато успеете да намерите видеоклип чрез Riv.yt, кликнете върху бутона “Use this video“. След това можете да избирате между пет различни дизайна. И накрая, Riv.yt ще предложи линк, който ще отведе хората в безплатната версия на видеото, без разсейващо съдържание. Когато някой кликне върху линка, той ще може да прочете повече за видеоклипа: кой го е създал, и информацията в полето за описание на YouTube, като кликне върху бутона “I”. ViewPure Ако не сте потребител на Chrome, но искате да премахнете коментарите и другото разсейващо съдържание от YouTube, можете да го направите с помощта на ViewPure. С ViewPure, всичко, от което се нуждаете, е URL адресът на клипа в YouTube или термин за търсене. Когато търсите видеоклипове с ViewPure, можете да активирате и режим на строго или умерено безопасно търсене. С помощта на ViewPure можете също да споделяте линка, който сте генерирали за видеоклипа. Magic Actions Magic Actions е друго полезно за тази цел разширение, но е достъпно за няколко браузъра: Chrome, Opera и Firefox. След като инсталирате разширението, отворете опциите, за да го настроите. Можете да отворите страницата с опции, като кликнете върху бутона „Настройки“ директно под всеки видеоклип или като кликнете върху бутона „Разширение“ (“Extension”) и докоснете „Опции“ (“Options”). Watchkin Точно както ViewPure, Watchkin улеснява потребителите на YouTube да се отърват от съдържанието, което ги разсейва, без значение какъв браузър предпочитат да използват. Няма да получавате препоръки, свързани видеоклипове, коментари или каквото и да било друго. Това, което получавате е само самия клип. Вижте най-добрите трикове за YouTube, които може да тествате на Android телефона си