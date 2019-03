Ако искате да се забавлявате с някоя видео игра, конзолата изглежда най-привлекателния избор. Те са лесно достъпни, има много чудесни игри за тях и предлагат медийни възможности. Но PC игрите са далеч по-добрият вариант, смятат от Make Use Of и ще се опитат да се обосноват. Можете да персонализирате вашия компютър Конзолите не предлагат много възможности за избор. Сегашните поколения са много по-мощни устройства (като Xbox One X в сравнение с Xbox One S) и имат редица опции за вътрешно съхранение, но това е всичко. Когато играете на компютър, имате пълна свобода над всичко свързано с вашата машина. Настолните компютри за игри са лесни за надграждане. Ако се нуждаете от повече памет или искате да добавите RAM, това е проста задача. Можете да играете онлайн безплатно Един от големите скрити разходи на конзолите е, че онлайн играта изисква платен абонамент. Нуждаете се от PlayStation Plus или Xbox Live Gold, което ще ви струва около $60 на година. PC игрите нямат това ограничение. Онлайн играта е безплатна и може да ѝ се насладите колкото искате. Това са спестени пари, които можете да вложите за надграждане на компютъра или за различни аксесоари. Имате повече опции за контролер Общо взето сте ограничени от контролера, който се доставя с конзолата ви. Но на компютъра, можете да изберете да контролирате игрите, така както ви харесва. Освен това много други аксесоари за игри са съвместими с компютрите. Това ви позволява да изберете най-добрия метод в зависимост от типа игри, които искате да играете. Можете да се насладите на най-добрите възможни графики Ако искате да се насладите на възможно най-добрите графики в игрите, играта на компютър е единствената ви възможност. PC игрите ви дават подробен контрол върху сянка, текстури, осветление и други графични елементи. И разбира се, с един мощен компютър и високотехнологичен монитор ще имате много по-добро графично качество от всяка конзола. Независимо дали искате да се насладите на 4K игри или да изпълнявате игри със супер-висока честота на кадрите, можете да го постигнете с подходящия хардуер. Можете да си купите игри отвсякъде PC геймърите имат толкова много възможности. Steam е най-голямата платформа за игри, която е известна с разпродажбите си които са факт няколко пъти в годината. Но това далеч не е единствената възможност. GOG предлага игри без DRM за тези, които не искат никакви ограничения. Green Man Gaming има редовни отстъпки. А Humble Bundle ви предлага игри на ниски цени, като в същото време ви помага да участавте в благотворителност. По този начин не сте заключени в една платформа за закупуване на PC игри, освен това има много възможности за получаване на безплатни игри. Ще имате пълна обратна съвместимост На компютър, можете да играете почти всяка игра, пусната за Windows през последното десетилетие, почти без проблем. Може да се наложи да приложите някои заобиколни решения, за да можете да използвате старите компютърни игри. Но с малко усилия почти всичко може да се играе. За разлика от модерните конзоли. Xbox One има добра обратна съвместимост, но това не е така за всяка конзола. Nintendo Switch не поддържа Wii U игри, а PS4 няма обратна съвместимост. Компютрите могат повече, отколкото само да ви забавляват с игри Един мощен компютър е способен да се справи с много задачи, между които дори и редактиране на видео. Вместо да купувате конзола и евтин компютър, който скоро ще е безполезен, можете да имате едно устройство, което се справя блестящо и с двете роли – да ви забавлява и да ви помага в бизнеса. Вижте 5 неща, които бавят работата на компютъра ни