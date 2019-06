Ние всички обичаме съвременните операционни системи. Но има моменти, когато е забавно да хвърлим поглед назад към миналото и да преживеем някои усещания от използването на старите платформи.

Ако сте се питали как може отново да работите на Windows 95, Mac OS X Lion или някоя друга стара операционна система, сте попаднали на правилното място. От Make Use Of знаят как може да стартираме 8 класически операционни системи в браузъра си.

1. Windows 95

Издадена през август 1995 година, Windows 95 беше една от определящите операционни системи на десетилетието. Тя положи основите на Windows, който всички ние признаваме днес. Менюто Start и лентата на задачите дебютираха с нея и за първи път операционната система Windows не разчиташе на MS-DOS за достъп до файлове и дискове.

Докато работите с емулатор (който може да откриете тук - win95.ajf.me/win95.html), можете да използвате контролите в горния десен ъгъл, за да превключвате режима на цял екран и да активирате / деактивирате мишката.

2. Classic Macintosh

През 1984 година Apple пусна първата си Macintosh машина. Това беше новаторски компютър, който се превърна в първия масово продаван компютър, предлагащ графичен потребителски интерфейс. Този емулатор на Macintosh (https://jamesfriend.com.au/pce-js/) стартира System 7.0.1 с три ранни приложения на Mac - MacPaint, MacDraw и Kid Pix.

3. Macintosh Plus

Две години след въвеждането на първия Macintosh компютър, Apple пусна Macintosh Plus. Неговата цена от $2 600 доказва, че склонността на Apple към прекомерни цени датира от много отдавна. Компютърът е снабден с 1MB RAM (и поддържа до 4MB), поддържа до седем периферни устройства и има 800 KB флопидисково устройство. До 1986 година имаше значително повече приложения и игри. Тази емулация (https://jamesfriend.com.au/pce-js/pce-js-apps/) включва Risk, Cannon Fodder и Shufflepuck.

4. Windows 3.1

Windows 3.1 се появи през април 1992 година, като ъпгрейд на Windows 3.0. Версията обаче предложи огромни подобрения спрямо предната. Най-важното е, че въвеждането на TrueType шрифтовата система превърна операционната система в мощна електронна печатна машина. Налични са три шрифта - Arial, Courier New и Times New Roman.

Емулаторът на Windows 3.1 (https://classicreload.com/win3x-windows-31.html) предлага класически игри като Minesweeper и Solitaire, аксесоари като Write, Paintbrush и дори достъп до Control Panel.

5. AmigaOS 1.2

AmigaOS версия 1.2 за първи път е видяна на Commodore Amiga 500. 500 беше най-продаваният компютър в целия диапазон на Amiga. Обявен на CES 1987, той беше пуснат по света през пролетта. Въпреки че беше многофункционален домашен компютър, той стана по-популярен като игрална машина. Заглавия като The Secret of Monkey Island, Lemmings, Elite и Sensible Soccer спечелиха световно признание. Този Amiga 500 емулатор (https://pnacl-amiga-emulator.appspot.com/) включва стари Amiga приложения като Boing, Robocity, Juggler, Dots, Boxes, Lines и Speech.

6. PC DOS 5

Докато Apple и Commodore се борят за пазарни позиции със съответните им линии Mac и Amiga, IBM бързо се превърна в производител, и поведе битката с IBM PC. Първите IBM компютри бяха пуснати в продажба през 1981 година, но тази емулация на PC DOS 5 (https://jamesfriend.com.au/pce-js/ibmpc-games/) се изпълнява от актуализацията от 1986 година – IBM PC XT 286.

Емулацията на PC DOS 5 предлага три класически игри, които можете да проверите: Wolfenstein 3D, the original Civilization и Monkey Island.

7. Mac OS X 10.7

Mac OS X 10.7 – известна също като Mac OS X Lion - е най-новата операционна система в този списък. Подобно на другите операционни системи, които разглеждахме, Mac OS X 10.7 предложи много неща за първи път на потребителите на Apple. Например, за първи път видяхме AirDrop и приложението Launcher, и това беше първата операционна система на Mac, която се доставяше с емотиконни и FaceTime. Този емулатор (https://www.alessioatzeni.com/mac-osx-lion-css3/) ще ви помогне да усетите каква е била операционната система.

8. Windows 1.01

Издадена през ноември 1985 година, Windows 1.01 беше първата публично достъпна версия на операционната система на Бил Гейтс. Операционната система по същество е графичен интерфейс за MS-DOS. Всъщност Windows 1.01 се изпълняваше като MS-DOS програма. Приложенията на операционната система включват Calculator, Calendar, Clipboard Viewer, Clock, Notepad, Paint, Reversi, Cardfile, Terminal и Write. Всички те са на разположение в тази емулация (https://classicreload.com/Windows-1-01.html).

