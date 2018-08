Ако имате iPhone, със сигурност го използвате, за да правите страхотни снимки. И тъй като носите винаги в себе си своя телефон искате да сте сигурни, че камерата му няма да ви предаде, нали? Може да се случи обаче така, че камерата на вашия iPhone да не работи правилно, което може да е свързано със софтуерa или хардуерa. От Make Use Of ще ни помогнат да отстраним някои от често срещаните проблеми, които могат да възникнат с камерата на iPhone. Камерата на iPhone е черна Ако стартирате приложението за камерата и видите черен екран, който не се променя, опитайте следното: 1. Първо, уверете се, че нищо не блокира обектива на камерата. Възможно е да сте поставили калъфа неправилно или да има нещо залепнало в отвора на камерата. 2. Затворете приложението на камерата, като кликнете двукратно върху бутона „Home“ и плъзнете картата на приложението нагоре, за да изчезне. На iPhone X прекарайте пръст отдолу нагоре и спрете пръста си посредата, след което продължително натискайте всяко от приложенията, докато в горния ляв ъгъл не се появи червен кръг. Затваряйте приложенията, като докоснете този кръг или просто плъзнете картата нагоре и навън. 3. Опитайте отново да стартирате приложението на камерата. 4. Ако проблема все още не е решен, опитайте да рестартирате устройството си и отново да стартирате камерата. 5. Сменете няколко пъти задната с предната камера, за да видите дали черният екран се показва и за двете. Ако е само за едната, може да се наложи да дадете телефона си за ремонт. Камерата на iPhone е размазана и не може да се фокусира Ако снимките ви са твърде замъглени или нефокусирани, обърнете внимание на следните стъпки: 1. Уверете се, че обектива на фотоапарата е чист. Ако има мърсотия, избършете го с микрофибърна кърпа. Ако откриете мръсотия в стъклото, ще трябва да дадете телефона си за ремонт. 2. Ако имате iPhone с оптично стабилизиране на изображението (iPhone 6s Plus, iPhone 7/7 Plus, iPhone 8/8 Plus и iPhone X), тогава металните калъфи или аксесоарите с магнитни лещи могат да пречат на тази функция. Направете снимка без и със калъфа или аксесоара и ги сравнете, за да прецените дали от това е проблема. 3. Когато снимате, уверете се, че ръката ви е стабилна. Ако не успявате да не се движите използвайте статив. Светкавицата на iPhone не работи Въпреки, че съветите най-често са да избягваме да използваме светкавицата на телефона си, понякога може да се нуждаете от тази допълнителна светлина от вашето устройство. Когато светкавицата не работи, опитайте следното: 1. Изпробвайте LED светкавицата на телефона си с фенерчето, достъпно от Control Center. Ако това не помогне, трябва да дадете телефона си за ремонт. 2. Уверете се, че настройката на светкавицата е настроена на желаната стойност (Auto, On или Off) като докоснете иконата на мълния в горния ляв ъгъл на екрана. Снимките се завъртат при прехвърлянето им Това често се случва, обикновено с хоризонтално ориентираните снимки. Когато ги прехвърляте, те се обръщат вертикално. Това най-често се случва когато при заснемането им сте използвали бутона за увеличаване на звука. Ако това се случи и при вас, трябва да имате предвид следното: Винаги можете да редактирате изображението в телефона си, за да се уверите, че то е в правилната ориентация преди прехвърлянето му или да го промените на компютъра с фоторедактор. Не откривате приложението за камерата В този случай опитайте следното: 1. Отидете в Settings > General > Restrictions. 2. Въведете вашата Restrictions парола. 3. Уверете се, че приложението „Camera“ е включено. Други софтуерни проблеми с камерата на вашия iPhone Ако имате някаква друга странност с камерата на вашия iPhone, тези стъпки може да ви помогнат, те са доста лесни и трябва да решат проблемите, които могат да възникнат: 1. Излезте от приложението и опитайте да го стартирате отново. 2. Рестартирайте устройството си и стартирайте отново камерата. 3. Ако горните два съвета не проработят, опитайте да отворите Settings > General > Reset > Reset All Settings. 4. И последната най-крайна мярка е да върнете фабричните настройки на телефона си. Имайте предвид, че тази стъпка ще върне устройството ви в състоянието, в което сте го купили. Вижте 11 полезни съвета от професионални фотографи за по-добри снимки с iPhone