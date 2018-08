Дългото чакане приключи, тъй като Google официално потвърдиха, че новата версия на платформата ще се казва Android Pie. По този начин компанията сложи край на множество спекулации свързани с екзотични имена, сред които Popsicle, Popcorn, Pancake, Pudding и др. Ъпдейтите към Android P вече започнаха за моделите Google Pixel и до края на годината ще видим много нови устройства с Android 9.0 на пазара. Водещите производители ще продължат да актуализират настоящите смартфони към новия софтуер. Докато очакваме да научим повече детайли за плановете на компаниите съвсем закономерно изниква въпроса какво би могло да бъде името на следващата версия на операционната система. Google ще продължат да следват същата стратегия и да представят Аndroid 10 Q през есента на 2019г. В интернет вече започна да се спекулира с името на сладкиша, който компанията ще избере, за да кръсти предстоящия софтуер, информира TheVerge. Някои от тях определено са доста атрактивни и грабват вниманието. Потребителите вече спрягат следните имена: Android 10 Qurabiya Android 10 Quindim Android 10 Queen of Puddings Android 10 Qottab Android 10 Quesito Android 10 Queijadinha Android 10 Quirks Някои хора бяха дори още по-атрактивни и предложиха следните варианти: Android 10 Quinoa Android 10 Quail Android 10 Quesadilla Android 10 Quiche Много хора също така реагираха оптимистично на идеята Google да спрат да използват сладкиши в имената на новите версии, а просто да използват цифри като Android 10. Уточняваме, че всички гореизброени варианти за подбрани от фенове и не са официални варианти, над които работи компанията. Времето ще покаже дали Google ще обърнат внимание на препоръките им. Oще от Digital: Каква е разликата между заводската версия на Android, Android One и Android Go