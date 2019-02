Facebook потвърдиха, че потребителите вече могат лесно да изтриват съобщенията, които пращат до приятелите си и в груповите чатове на Messenger. Функцията вече е налична за мобилните приложения за Android и iOS в някои страни, като се очаква в кратки срокове да е достъпна за всички. Това една от най-желаните функции във Facebook Messenger, тъй като ще спести неудобството да пратим съобщениe на грешния човек или допуснем досадна правописна грешка. Първото нещо, което ви трябва е да инсталирате последната версия на мобилното приложение. Първоначално функцията ще е налична единствено за смартфони и няма да може да се използва от компютрите. Добре е да знаете, че ограничението за изтриване на съобщения във Facebook Messenger e десет минути. Това означава, че след това време няма как да премахнете това, което сте пратили от чата и ще продължи да е видимо за неговия получател, съобщава TechAdvisor. Имайте предвид, че човека отсреща ще види съобщение с текст "Message Was Removed", което го информира, че сте изтрили вече изпратен пост. След като получите ъпдейта ще може да кликнете върху дадено съобщения от смартфоните и да видите опцията "Delete". Кликването върху нея ще ви предостави две възможности "Remove for Me" и "Remove for Everyone". Направете своя избор и съобщенията ще бъде изтрито от чата във Facebook Messenger, ако не са изминали 10 минути след като сте го пратили. Oще от Digital: Пет неща, които трябва да знаем за Facebook Messenger