Някои писатели пишат романи, други поддържат блогове. Има и поети, сценаристи, сатирици, лирици, драматурзи, такива, които пишат речи. Най-смешното е, че всички те използват едни и същи инструменти. Може би все още има писатели, които предпочитат пишещите машини, но тези приложения препоръчани от Android Authority ще са удобни дори и за тях, в случай че вдъхновението ги връхлети докато са в движение. Character Story Planner 2 (безплатно с реклами) Character Story Planner 2 всъщност е приложение за игри. То обаче може да бъде отличен ресурс за писателите за създаване на герои, места, същества, богове или каквото друго искате. Можете основно да създадете цял свят със собствени правила, герои и места. Освен това приложението включва процес на създаване на сценарий, исторически събития и други видове сцени. Тук можете да напишете цяла книга и след това да я транспонирате в текстообработваща програма. Google Docs, Drive и Keep (безплатно / $1.99-$199.99 на месец) Google Drive е доста мощен офис пакет. Той има текстообработваща програма Google Docs, предлага място за съхранение в облака чрез Google Drive и приложение за водене на бележки Google Keep. Това е отличен набор от приложения за писатели. Google Drive е платформа за съхранение в облака, така че можете да получите достъп до файловете си на компютър, телефон или друго устройство с интернет връзка. Всички приложения са безплатни и получавате 15 GB свободно пространство в Google Drive. Разходите за абонамент са в случай, че се нуждаете от повече пространство. JotterPad (безплатно / $5.99-$14.99 еднократно или $0.99 на месец) JotterPad е приложение, специално разработено за писатели. То има разнообразни функции - режим без разсейване, тъмен режим, брояч на думи, възможност за съхранение в облака и др. Безплатната версия предлага повечето от функциите. Единична покупка от $ 5.99 добавя някои допълнителни неща, докато опцията от $ 14.99 отключва всичко. Има и опция за месечен абонамент с цена $0,99 който е за възможността да получите място за съхранение в облака. Microsoft Word, OneDrive, OneNote (безплатно / $5.99-$7.99 на месец / $119.99 еднократно) Microsoft Office работи по подобен начин на Google Drive. Това е пълен офис пакет с достъпност между всичките ви устройства. Всеки е чувал за Microsoft Word. Microsoft OneDrive ви позволява да синхронизирате работата си между няколко устройства, а OneNote е приложение за водене на бележки. Novelist (безплатно) Novelist е напълно безплатно приложение за писатели, предлагащо интересни функции. Приложението поддържа Google Drive, множество опции за форматиране, разполага с мощна функция за преглед на книги и текстов редактор. TextMaker Mobile (безплатно / $5.49) TextMaker Mobile също има интересни функции – поддържа съхранение в облака, както и Microsoft Office документи, PDF износ, въжможност за водене на бележки под линия и бележки, проверка на правописа на няколко езика и др. Writer Plus (безплатно / $0.99-$15.99) Writer Plus е едно от най-популярните приложения за писатели. Има множество функции - заглавия, форматиране на текст, отмяна и възстановяване, макроси, нощен режим, броячи на думи и знаци и др. Има и справочник за това как да използвате всяка от функциите. Приложението е напълно безплатно, без реклами. Покупките в приложението са опционални дарения, ако искате да подкрепите развитието му.