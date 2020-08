Gmail е предпочитана имейл услуга за стотици милиони потребители, като много от тях дори имат по няколко различни регистрации. Независимо с каква цел използването своя акаунт е възможно да се наложи да изтеглите данните, които съхранявате в Gmail. От една страна това ще гарантира, че информацията няма да бъде изтрита в случай на проблем или хакерска атака. В същото време има доста хора, които искат да запазят копие на дигиталната си активност и да архивират съдържанието от Gmail на компютъра. Добрата новина е, че има как лесно да използвате вградената функция за създаване на резервно копие в услугата. Това е най-лесния и удобен начин, който изисква само няколко кликвания в менюто на Gmail. Самата информация ще се компресира в ".zip" файл, което ще улесни трансферите. Eто как да изтеглите информацията съхранявана в Gmail профилите, според TheVerge: 1. Oтворете myaccount.google.com в предпочитания браузър. 2. Кликнете върху "Privacy & personalization". 3. Изберете "Маnage your data & personalization". 4. Скролнете до “Download, delete, or make a plan for your data". 5. Натиснете "Download your data". 6. След като се зареди Google Takeout страницата маркирайте полето до Gmail/ 7. Имайте предвид, че можете да видите "Мultiple Formats" бутон, позволяващ да изберете файловия формат, който желаете. 8. Кликнете върху него, за да видите потенциалните възможности. 9. Изберете "Next Step", когато сте готови със своя избор. 10. Изборът на стрелката до опцията "Delivery Method" ще ви покаже възможните опции. 11. Можете да получите линк за изтегляне на имейла или да архивирате данните в Google Drive, OneDrivе или Dropbox. 12. Предвидена е възможност за автоматично създаване на резервно копие на всеки два месеца. 13. Потребителите могат да въведат максимален лимит на файла, както и формата, в който да изтегляте данните. 14. След като изберете опцията "Create Export" ще стартира изтеглянето на данните. 15. Въоръжете с търпение, тъй като архивирането може да отнеме дълго време. 16. Разполагате и с още две опции "Cancel Export" и "Create Another Export". Oще от Digital: Как да намерите вашите Google контакти в Gmail