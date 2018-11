Ако имате проблеми с микрофона на Windows 10 компютъра си, информацията на makeuseof може да ви помогне при отстраняването на неизправности и разрешаването на проблема. Разбира се, преди да тествате съветите по-долу, се уверете, че вашият микрофон е правилно свързан с компютъра. Ето как може да се опитате да решите проблеми с микрофона на компютъра с Windows 10. 1. Микрофонът не работи изобщо Първо, рестартирайте компютъра си! Възможно е да имате временен проблем, който обикновеното след рестартиране се отстранява. Повечето от съветите тук са за временни проблеми. Но ако въобще не можете да получите звук от микрофона, първата стъпка е да опитате с друг USB порт на компютъра - ако използвате USB микрофон. За аналогови микрофони се уверете, че кабелът е включен в розовия порт на вашия компютър. Не използвайте USB хъб, а включете микрофона директно в компютъра си. Ако микрофонът работи когато е включен в друг USB порт, вероятно проблемът е в първия порт. Ако обаче проблемът все още е налице, тогава опитайте да включите микрофона си в друг компютър. Ако той не работи и на другия компютър, вашият микрофон може да е повреден. И накрая, не забравяйте да проверите за драйвери за вашия микрофон. 2. Проверете настройките Когато имате проблеми с микрофона, първата ви основна спирка трябва да е в настройките на звука в Windows. Достъп до тях ще получите, като кликнете с десния бутон на мишката върху иконата за звука в системната лента и изберете „Open Sound settings“, или навигирате до Settings > System > Sound. Под „Input“ ще видите списък с микрофоните, свързани към вашата система. Уверете се, че сте избрали правилния микрофон в падащото меню „Choose your input device“. След като изберете правилния микрофон, говорете в него, за да „светне“ лентата „Test your microphone“. Ако това не стане, кликнете върху „Troubleshoot“ по-долу и Windows ще се опита да намери и отстрани проблема с вашия микрофон. На тази страница ще намерите менюто „App volume and device preferences“. Това ви позволява да изберете различно изходно и входно устройство за всяко отворено приложение. Погледнете тук и се уверете, че не сте избрали грешен микрофон за приложението, което използвате. 3. Прегледайте списъка с наличните входни устройства За да направите това, трябва да се насочите към контролния панел. Въведете „control panel“ в менюто Start, за да го отворите, и променете „Category“ в горния десен ъгъл на „Small icons“. Изберете „Sound“ от следващото меню. Отворете таба „Recording“, който показва всички микрофони, свързани към вашия компютър. Кликнете с десния бутон някъде и потвърдете „Show disabled devices“ и дали има отметка до „Show disconnected devices“. Разгледайте списъка и се уверете, че основният ви микрофон не е деактивиран. Ако е, кликнете с десния бутон на мишката и изберете „Enable“. Когато говорите в микрофона, неговата лента трябва да свети. 4. Опциите Levels и Exclusive Mode Кликнете два пъти върху микрофона си и можете да редактирате няколко опции. За да ви е по-ясно, може да промените името на микрофона от таба „General“. В таба „Levels“ можете да регулирате силата на звука. В таба „Advanced“, махнете отметките от двете опции под „Exclusive Mode“. Това решава проблема с микрофона на много хора, тъй като не позволява на едно приложение да заключва микрофона ви. Можете също така да изберете друг формат от „Default Format“ за да се подобри качеството на звука. Щом приключите с промените, върнете се към таба „Recording“. Кликнете с десния бутон на мишката върху всички входове, които не използвате, и ги деактивирайте. След това кликнете с десния бутон върху главния си микрофон и изберете „Set as Default Device“, така че новите приложения да го използват по подразбиране. 5. Опитайте се да разберете дали проблема е в микрофона или в дадено приложение На този етап, ако вашият микрофон все още не работи с определена игра или приложение, ще трябва да определите дали проблема е във вашето устройство или в приложението. За да направите това, ще трябва да запишете гласа си. За тази цел, можете да използвате вграденото приложение в Windows 10, Voice Recorder. Приложението Audacity също работи добре и ако решите може да го инсталирате. След като запишете гласа си, възпроизведете звука и вижте дали звучи ясно или накъсва от време на време. Ако звукът е ясен, продължете с отстраняването на неизправности. Но ако записът е накъсан, опитайте друг USB порт, ако още не сте го направили. Трябва да проверите и за разхлабени кабели, тъй като проблемът вероятно е свързан с хардуера. 6. Деактивирайте Xbox Game Bar и DVR Отидете в Settings > Gaming > Game bar и деактивирайте „Record game clips, screenshots, and broadcast using Game bar“. Също така трябва да отидете в таба „Game DVR“ и да десктивирате „Record in the background while I’m playing a game“ и „Record audio when I record a game“. Тези функции са удобни, ако ги използвате, но очевидно могат да причинят проблеми с вашия микрофон. 7. Регулирайте настройките в играта На този етап вие сте изключили хардуерните проблеми с вашия микрофон и сте сигурни, че проблемите са свързани с някое приложение. Ето защо трябва да промените настройките на играта (или друг софтуер), за да видите дали можете да решите проблема. Уверете се, че играта използва вашия основен микрофо. И накрая, ако настройките на играта имат опция за тест на микрофона, вижте как звучи гласът ви. Ако звукът е ясен, но се накъсва по време на игра, причината може да е проблем в мрежата или гласовият чат на играта използва порт, който вашият рутер е блокирал . Вижте какво да направим ако Windows 10 не се стартира