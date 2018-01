Повечето собственици на Mac предпочитат да използват браузъра Safari пред Chrome, поради ниската консумация на батерията. С macOS High Sierra, Safari е по-добър от всякога, но както при всички браузъри, има странности, които се нуждаят от оправяне.

За щастие, повечето от досадните неща на браузъра могат да бъдат отстранени от настройките на Safari. Други се нуждаят от малко повече работа, но от Make Use Of знаят точните стъпки за това.

1. Когато разглеждате уебсайтове, се натъквате на всякакви линкове. Някои от тях ви отвеждат точно там, където искате, докато други връзки могат да ви насочват към фишинг уебсайтове, които биха могли да откраднат вашата лична информация. Затова е добра идея да преглеждате линковете, преди да кликнете върху тях.



Safari не показва предварително визуализации на връзки, но можете да активирате функцията само с няколко кликвания. Кликнете върху „View” в лентата с менюта и изберете „Show status bar”.

2. По подразбиране Safari показва само основното име на домейна в адресната лента, като по този начин скрива полезна информация, включително и точното местоположение на уебсайта. За да оправите нещата отидете в Safari > Preferences. Отворете таба Advanced. Сложете отметка до „Show full website address box”.

3. Ако искате да използвате Reader изгледа навсякъде, може да направите това като отворите Safari > Preferences. Отворете таба „Websites” и изберете „General” от левия панел. Тук можете да конфигурирате отворените в момента уеб сайтове, за да използват автоматично изгледа на четене. За всички други уебсайтове изберете „On” от падащото меню до „When visiting other websites”. След това всички поддържани уеб сайтове ще се заредят автоматично в Reader изгледа.

4. Плъгините за браузъри като Flash и Java осигуряват богато мултимедийно изживяване, но за сметка на сигурността, мощността на батерията и стабилността на браузъра. За щастие, с Safari можете да използвате плъгини само когато имате нужда от тях. За да направите това, отворете Safari > Preferences. Преминете към таба „Advanced“ и сложете отметка до „Stop plugins to save power”.

5. Safari ви позволява да блокирате всички видеоклипове с автоматично възпроизвеждане. За да направите това, отворете Safari > Preferences. Преминете към таба Websites и кликнете върху „Auto-Play”. Тук можете да изберете опцията „Stop videos with sound” или „Never auto-play videos”.

6. Понякога известията от браузъра може да са полезни, но някои издатели и рекламодатели злоупотребяват с тази функция, за да показват реклами. Ако се чувствате бомбардирани с излишни известия от уеб сайтове, Safari осигурява лесен начин да се отървете от тях. Отворете Safari > Preferences.

Преминете към таба „Websites” и кликнете върху „Notifications”. Тук можете да проверите всички уебсайтове, които са поискали разрешение да показват известия в Notification Center. Можете да изберете да разрешите или да откажете разрешение за тези съществуващи уебсайтове. Ако искате да забраните на всички уебсайтове да ви изпращат уведомления, премахнете отметката от квадратчето до „Allow websites to ask for permission to send push notifications”.

7. PiPifier е разширение за Safari, което ви позволява да използвате режима Picture-in-Picture на почти всеки HTML5 видеоклип. След като го изтеглите от App Store, отворете Safari > Preferences > Extensions. Намерете и сложете отметка до бутон „PiPifier”. Ако не можете да го намерите, трябва да разрешите разширенията в Safari.

За целта отворете Safari > Preferences > Advanced. Сложете отметка до „Show develop menu in menu bar” и от лентата с менюта.. Кликнете върху Develop > Allow Unsigned extensions. Върнете се в таба „Extensions” и потърсете бутона „PiPifier”. След това трябва да видите бутона в лентата с инструменти. Винаги, когато възпроизвеждате HTML5 видеоклип, просто кликнете върху този бутон, за да го пуснете в режим PiP.

