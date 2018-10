Специалисти от BuzzFeed News разкриха мащабна схема използвана от хакери за генериране на милиони долари, чрез приложения, които имитират поведението на действителни потребители. Независимото им разследване показва, че компания с името We Purchase Apps отделя средства и купува легитимен софтуер на разработчиците, с който реализират "най-голямата измама с реклами" досега в Google Play. Според BuzzFeed News броя на мобилните приложения, които са част от схемата надхвърля 129 и вече са информирали Google. След като We Purchase Apps купят приложенията от създателите им веднага променят информацията за тях в Google Play. Вместо това данните информират потребителите, че въпросния софтуер са притежание на четири различни разработчика, които са с адреси в България, Кипър и Русия. По този начин потребителите се заблуждават, че мобилните приложения се промотират в онлайн магазина от няколко независими една от друга компании. Собствеността им се прехвърля в офшорни компании в Кипър, Малта, Вирджинскитe острови и др., съобщава TechRadar BuzzFeedNews откриват, че засегнати от схемата са поне 129 приложения, които са инсталирани общо на над 115 млн. смартфона с Android. Повечето от тях представляват игри, но има и софтуер за създаване на VPN мрежи и приложения, които работят като фенерче. We Purchase Apps записват начина, по който действителни хора си взаимодействат с тях и след това използват информацията, за да програмират ботове да копират действията им. Приходите им oт тази схема досега възлизат на повече от $10 млн. Още от Digital: Пет полезни приложения за сигурност в Android