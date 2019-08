От създаването на iPhone през 2007 година, iTunes е портала, чрез който управляваме и възстановяваме данните от устройството си. Но нещата се променят. Apple обяви, че най-накрая слага край на приложението и ще го замени с три отделни софтуера. Така, че независимо дали по някаква причина нямате достъп до iTunes или се чудите как да възстановите iPhone без iTunes, след като приложението престане да съществува, информацията на Make Use Of ще ви бъде полезна. Възстановяване на iPhone срещу нулиране на iPhone Хората често използват термините „възстановяване“ и „нулиране“ взаимозаменяемо, но не е правилно. Двете думи се отнасят за различни процеси, като нулирането на вашето устройство е по-лекият подход. При него се изтриват данните от телефона ви, но не се засяга фърмуерът или версията на операционната система. Нулирането също така предлага по-подробен списък от опции. Освен да промените всички настройки на устройството си по подразбиране, можете също да изберете да изтриете цялото съдържание и настройки. Възстановяването на iPhone е процесът, който трябва да предприемете, ако вашият iPhone има сериозни проблеми. Например, не можете да извадите устройството си от режима на възстановяване или от Device Firmware Update (DFU) режим, или продължавате да виждате кодове за грешки (най-често срещаните са 3194, 4013, 4014, 9 и 51). Можете допълнително да разделите процеса на възстановяване на две категории: възстановяване на вашия iPhone в работно състояние с нов фърмуер или възстановяване на вашите данни от резервно копие. Как да нулирате iPhone без iTunes Лесно е! Ако приемем, че устройството ви работи правилно, можете да го направите от приложението Settings на телефона. За да нулирате вашия iPhone, изпълнете следните стъпки: 1. Включете устройството си и се уверете, че то не е свързано с iTunes. 2. Отворете приложението Settings. 3. Навигирайте до General -> Reset. Ще видите списък на различните налични опции за нулиране. Ако искате да възстановите фабричните настройки на iPhone-а си, докоснете опцията „Erase All Content and Settings“. Преди да започне процесът на нулиране, ще трябва да въведете своята парола. Процедурата ще отнеме няколко минути. Как да възстановите iPhone без iTunes Ако искате да възстановите iPhone без iTunes, ситуацията е малко по-сложна. За целта ще трябва да използвате софтуер на трети страни. Три от водещите марки са FonePaw, dr.fone и Tenorshare. За това ръководство ще се съсредоточим върху софтуера FonePaw. Чувствайте се свободни да изпробвате другите две приложения, ако има нещо в процеса на FonePaw, което не ви харесва. Как да възстановите нефункциониращ iPhone без iTunes Както споменахме, има две ситуации, в които ще използвате процеса на възстановяване. FonePaw има решения и за двата проблема: - Ако телефонът ви е деактивиран, заключен или не отговаря; - Ако искате да възстановите данните на телефона си. Нека първо разгледаме как да възстановим не функциониращ iPhone без iTunes. Това е и методът, който трябва да следвате, ако сте забравили своята парола за iPhone, „заседнали“ сте в режим на възстановяване / DFU или iTunes дава грешки по време на процеса на възстановяване. За начало трябва да изтеглите приложението FonePaw iOS System Recovery, което има както безплатна така и платена версия. Безплатната версия има някои ограничения, но за целите на този процес ще свърши работа. Ако искате да купите пълното приложение, трябва да платите $50. То е достъпно както за Windows, така и за macOS. След като приложението се стартира, свържете вашия iPhone с компютъра, но с кабелна връзка; процесът не работи през Bluetooth или Wi-Fi. В следващата стъпка процесът се различава в зависимост от това дали телефонът ви е деактивиран или заседнал в режим на възстановяване: 1. Режим на възстановяване: Приложението iOS System Recovery ще открие, че устройството ви е в режим на възстановяване. Кликнете върху Confirm, за да продължите. 2. Деактивиран телефон: Ако телефонът ви е деактивиран, трябва да кликнете върху ,Advanced Mode“. Ще видите инструкции на екрана, за да поставите вашия iPhone в режим Recovery/DFU. Независимо от процеса, който сте последвали, трябва да стигнете до екран, който изисква информация за вашия телефон. Трябва да въведете категорията, типа и модела на устройството си. Също така трябва да изберете коя версия на iOS искате да инсталирате по време на процеса на възстановяване. След като сте доволни от всички детайли, кликнете върху бутона „Repair“. Как да възстановите данните от iPhone без iTunes Ако сте изтрили важна снимка, съобщение, документ или файл от вашия iPhone, може да успеете да го възстановите, ако действате бързо. А FonePaw има приложение, което да ви помогне, нарича се FonePaw iPhone Data Recovery. То има безплатна и платена версия на стойност $ 60, достъпно както за Windows, така и за macOS. За да възстановите данните на iPhone без iTunes, следвайте стъпките по-долу: 1. Изтеглете и инсталирайте приложението FonePaw iPhone Data Recovery. 2. Изберете „Recover from iTunes Backup File“, „Recover from iCloud Backup File“ или „Scan iPhone data“, в зависимост от това какво искате да постигнете. 3. Изберете файловете, които искате да възстановите. 4. Кликнете върху бутона „Recover“. Вижте как да решим най-често срещаните проблеми с всички модели iPhone