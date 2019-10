Искате Windows 10 да работи по-бързо? Oт Computer World дават полезна информация за вас. Само за няколко минути можете да изпробвате тестваните съвети по-долу и след това вашата машина ще бъде с много по-добра производителност и без обичайните системни проблеми.

1. Променете настройките за захранване

Ако използвате плана “Power saver” на Windows 10, забавяте компютъра си. Този план намалява работата на вашия компютър, за да се пести енергия. Промяната на тази настройка от “Power saver” на “High performance” или “Balanced” ще даде незабавно повишаване на производителността.

За да я направите, стартирайте приложението Control Panel, след това изберете Hardware and Sound -> Power Options. Трябва да виждате две опции: „Balanced (recommended)” и „Power saver." В зависимост от марката и модела на вашия компютър обаче, тук може да видите и други планове, включително някои маркирани от производителя. За да видите настройката „High performance” кликнете върху стрелката сочеща надолу до „Show additional plans“. Изберете желаната настройка и след това излезте от контролния панел.

2. Деактивирайте програмите, които се стартират при стартиране на компютъра

Една от причините вашият Windows 10 компютър да се бави е, че имате твърде много програми, работещи на заден план - програми, които рядко или никога не използвате. Спрете ги и компютърът ви ще работи по-гладко.

Стартирайте Task Manager: натиснете „Ctrl-Shift-Esc“ кликнете с десния бутон върху долния десен ъгъл на вашия екран и изберете „Task Manager“ или въведете „manager“ в полето за търсене на Windows 10 и натиснете „Enter“.

Ако „Task Manager“ се стартира като компактно приложение без раздели, кликнете върху „More details” в долната част на екрана. Кликнете върху таба „Startup“. Ще видите списък на програмите и услугите, които се стартират при стартиране на Windows. За да спрете стартирането на програма или услуга при стартиране на компютъра, кликнете с десния бутон върху нея и изберете „Disable“.

Това не деактивира програмата напълно; тя само няма да се стартира при стартиране на компютъра - винаги можете да промените тази настройка, ако по-късно решите нещо друго. За целта повторете стъпките описани по-горе и изберете „Enable”, вместо „Disable“.

Много от програмите и услугите, които се стартират при стартирането на Windows 10 , може да са ви познати, като OneDrive или Evernote Clipper. Но със сигурност ще има и такива, които не разпознаете. Task Manager ви помага да получите повече информация за непознатите програми. Кликнете с десния бутон върху елемент и изберете „Properties” за повече информация за него като местоположението му на твърдия ви диск, дали има цифров подпис и друга информация, като номера на версията, размера на файла и последния път, когато е бил променен.

Можете също така да кликнете с десния бутон върху елемента и да изберете „Open file location“. Това отваря File Explorer и ви отвежда в папката, в която се намира файлът, което може да ви даде друга представа за целта на програмата.

Можете също така да изберете „Search online”, след като кликнете с десния бутон на мишката. В резултат на това Bing ще ви покаже връзки към сайтове с информация за програмата или услугата.

Добре е да знаете и за съществуването на сайта на Reason Software наречен „Should I Block It“? Където може да търсите с името на файла. Обикновено ще намерите много солидна информация за програмата или услугата.

3. Изключете съветите и триковете на Windows

Докато използвате Windows 10 компютъра си, Windows следи какво правите и предлага съвети за нещата, които може да искате да направите с операционната система. Ако не намирате тези съвети за полезни, а и се притеснявате за поверителността си, все пак Windows постоянно ви „гледа“. Освен всичко това тази помощ на Windows, забавя компютъра ви. Затова, ако искате да ускорите нещата, кажете на Windows да спре да ви дава съвети. За целта кликнете върху бутона Start, изберете иконата Settings и отидете до System -> Notifications & actions. Превъртете надолу до секцията „Notifications“ и махнете отметката до „Get tips, tricks, and suggestions as you use Windows“.

4. Спрете OneDrive синхронизацията

Друг начин да ускорите вашия компютър е да спрете синхронизирането. Преди обаче да го изключите за постоянно, ще трябва да проверите дали всъщност забавя вашия компютър, защото OneDrive е полезен инструмент за архивиране, и ако вашият компютър или хард диск се повредят, вие ще имате възможност да възстановите файловете си.

Кликнете с десния бутон на мишката върху иконата OneDrive (изглежда като облак) в областта за уведомяване в дясната страна на лентата на задачите, след което кликнете върху бутона More в долната част на екрана. Върху екрана, който се появи кликнете върху „Pause syncing” и изберете 2 часа, 8 часа или 24 часа, в зависимост от това колко дълго искате да е паузата. През това време преценете дали виждате забележимо увеличение на скоростта.

Ако е така, и решите, че наистина искате да изключите синхронизирането, кликнете с десния бутон върху иконата на OneDrive и от изскачащото меню изберете Settings -> Account. Кликнете върху „Unlink this PC” и след това на екрана, който се покаже кликнете върху “Unlink account.” Когато направите това, пак ще можете да запазвате вашите файлове в локалната си папка OneDrive, но тя няма да се синхронизира с облака.

Ако установите, че OneDrive забавя вашия компютър, но предпочитате да продължите да го използвате, можете да опитате да отстраните проблеми с OneDrive. За информация как да направите това, вижте страницата на Microsoft озаглавена „Fix OneDrive sync problems”.

5. Изключете индексирането на търсенето

Windows 10 индексира вашия хард диск във фонов режим, което ви позволява, на теория, да търсите в компютъра си по-бързо, отколкото ако не се извършва индексиране. За да изключите индексирането напълно, въведете services.msc в полето за търсене на Windows 10 и натиснете Enter. Ще се отвори приложението Services. Превъртете надолу до Indexing Service or Windows Search в списъка с услуги. Кликнете двукратно върху опцията и от екрана, който се показва, кликнете върху Stop. След това рестартирайте компютъра.

6. Почистете хард диска си

Ако хард диска ви е запълнен с файлове, които не са ви необходими изтрийте ги. Почистването на хард диска ще подобри скоростта на машината ви. Как се прави това вече сме го обяснили в статията: Как да сканирате и почистите хард диска си в Windows 10.

7. Почистете вашия регистър

Windows Registry проследява и контролира почти всичко за начина, по който Windows работи и изглежда. Това включва информация за това къде се съхраняват вашите програми, кои DLL файлове се използват и споделят, какви типове файлове трябва да бъдат отворени от коя програма и почти всичко останало. Но от време на време информацията в Registry трябва да се почиства, защото с течение на времето може да се напълни с безброй остарели настройки от всякакъв тип. Което пък води до забавяне на системата.

За да почистите регистъра обаче ще имате нужда от правилните инструменти, сами е невъзможно да се справите. Има много на разположение, някои безплатни, а други платени. Но не бързайте да харчите пари, първо опитайте безплатният Auslogics Registry Cleaner, той върши добра работа.

Преди да използвате Auslogics или какъвто и да е друг инструмент за почистване на регистъра, трябва да архивирате своя регистър, за да можете да го възстановите, ако нещо се обърка. За да направите архив на Registry въведете regedit.ext в полето за търсене и натиснете Enter. Ще се стартира Registry editor. От менюто „File“ изберете „Export“. От екрана, който се показва, не забравяйте да изберете опцията „All” в секцията Export range в долната част на екрана. След това изберете местоположение и име на файл и кликнете върху Save. За да възстановите Registry, oтворете Registry editor, изберете Import от менюто Filе, след което отворете записания от вас файл. Сега изтеглете, инсталирайте и стартирайте Auslogics Registry Cleaner.

