Знаете ли, че можете да добавяте предварително конфигуриран текст или картина като воден знак във вашите документи на Word? Как става това може да разберете от информацията на Make Use Of. Вмъкване на воден знак в Word Word предоставя четири водни знака, които може да използвате на готово. Това са „Confidential”, „Urgent”, „ASAP” и „Do Not Copy” в текстов формат. Тях може да вмъкнете с едно кликване в документа си. 1. Стартирайте Microsoft Word. Изберете Print Layout от трите икони в долната дясна част на Word. 2. Отидете до Ribbon –> Design таба. 3. Кликнете върху Page Background –> Watermark, за да разширите опциите под него. 4. Изберете някой от водните знаци, който предоставя Word, но се уверете, че е подходящ за документа. 5. Готово! Имайте предвид, че водният знак се вижда само в изгледа „Print Layout“. Как да използвате персонализиран воден знак? Може да използвате създаден от вас воден знак за документа си. Персонализираните водни знаци могат да са два вида: текстов воден знак и изображение. Следвайте същите стъпки, както по-горе, но изберете „Custom Watermark“ под падащото меню. Как да създадете персонализиран текстови воден знак? 1. Отворете прозорца „Printed Watermark“. 2. Изберете опцията „Text Watermark“. 3. Въведете текста, който искате да използвате като воден знак в полето „Text“. Конфигурирайте опциите за език, шрифт, размер, цвят и ориентация. Сложете отметка до „Semitransparent“, ако искате водният знак да е по-тъмен. 4. Кликнете върху „Apply“ и „OK“, когато сте готови. Как да създадете персонализира воден знак от изображение? 1. В прозореца „Printed Watermark“ изберете опцията „Picture Watermark“ и после кликнете върху бутона „Select Picture.. 2. Можете да качите изображения от вашия компютър, да търсите с Bing за изображение или да го вземете от папката си OneDrive. 3. Кликнете върху „Insert“, ако качвате изображение от вашия компютър. За другите две опции, кликнете „Apply“, за да използвате водния знак. 4. Можете да правите промени по водния знак. Стойността за „Scale” е зададена автоматично по подразбиране, но можете да използвате падащото меню, за да изберете конкретен процент. 5. Опцията „Washout“ показва водния знак по начина, по който трябва да бъде – избледнял в страницата. Можете да деактивирате опцията, за да изведете действителното изображение, но то може да скрие текста. Изберете и персонализирайте своя воден знак Word ви позволява да промените ръчно цвета, размера и позицията на страницата на водния знак. Водният знак е част от заглавието на документа, въпреки че се появява в средата на страницата или се повтаря на цялата страница. Всичко, което трябва да направите, е да отворите заглавието, като кликнете два пъти някъде в горната част на страницата. При отворена „Нeader“ секция кликнете върху водния знак, за да го изберете като всеки друг обект на страницата. Преместете курсора над водния знак. След това можете да го персонализирате по четири начина: - Плъзнете водния знак до желана част на страницата. - Можете да добавите различни водни знаци към различните секции в документа си. - Ако това е текстови воден знак, можете да използвате раздела WordArt Tools, за да персонализирате текста. - Ако това е воден знак изображение, можете да използвате всички опции в раздела „Picture Format“, за да коригирате изображението или да приложите ефекти. Променете един воден знак и персонализирането автоматично ще се отразява на всички страници на вашия документ. Как да премахнете воден знак Има два начина за премахване на воден знак. 1. Отворете Header и Footer , както е обяснено по-горе. Тъй като изображението или текстовият воден знак вече е редактируемо, можете да го изберете и да натиснете клавиша „Delete“. 2. Отидете до таба Design –> кликнете бутона „Watermark“ и изберете опцията „Remove Watermark“. Точно както преместването или промяната на размера на водния знак, изтриването му го премахва от всяка страница на вашия документ. Вижте 4 полезни настройки за Microsoft Word, които може би не знаете