Търсите безплатен OCR инструмент? От Make Use Of са събрали в списъка по-долу най-добрите безплатни OCR инструменти за конвертиране на изображения в текст. Не знаете какво е OCR? Optical character recognition (OCR) или софтуер за оптично разпознаване на символи, който конвертира снимки в текст. OCR софтуерът анализира документа и го сравнява с шрифтовете, съхранени в неговата база данни и / или чрез отбелязване на характеристики, характерни за символите. Някои видове OCR софтуер проверяват и правописа, за да „отгатнат“ неразпознатите думи. 100% точност е трудно да се постигне, но като цяло резултатите са задоволителни. Microsoft OneNote Microsoft OneNote разполага с усъвършенствана OCR функционалност, която работи както със снимки, така и с ръкописни бележки. Имайте предвид, че точността на OCR зависи от качеството на снимката. Ето защо оптично разпознаване на ръкописен текст все още не е съвършенно не само при OneNote но и при други подобни услуги. - Плъзнете сканирания документ или запазена снимка в OneNote. - Кликнете с десния бутон върху снимката и изберете „Copy Text from Picture“. Копираният оптически разпознат текст преминава в клипборда и можете да го поставите обратно в OneNote или във всяка програма като Word или Notepad. OneNote може да извлича текст и от няколко страници с едно кликване. Поставете няколко страници в OneNote и след това кликнете с десния бутон върху текущо избраната страница. - Кликнете върху „Copy Text from this Page of the Printout“, за да вземете текст само от тази избрана страница. - Кликнете върху „Copy Text from All the Pages of the Printout“, за да копирате текст от всички страници. SimpleOCR Функцията на SimpleOCR за разпознаване на ръкописен текст е платена и може да я ползвате само като 14-дневен безплатен пробен период. Разпознаването на напечатан текст може да се използва без ограничени. Софтуерът изглежда остарял, тъй като не е актуализиран от версия 3.1, но все пак можете да го изпробвате тъй като е изключително лесен за използване. - Настройте го да се чете директно от скенер или чрез добавяне на страница (JPG, TIFF, BMP формати). - SimpleOCR предлага известен контрол върху преобразуването чрез избор на текст, избор на изображения и функции за игнориране на текст. - Потребителят може да коригира несъответствията в конвертирания текст, като използва вградената функция за проверка на правописа. - Преобразуваният файл може да бъде записан във формат DOC или TXT. Photo Scan Photo Scan е безплатно Windows 10 OCR приложение, което можете да изтеглите от Microsoft Store. Създадено от Define Studios, приложението се поддържа от реклами, но те не са дразнещи. Приложението е OCR скенер и четец на QR код. Насочете приложението към изображение или разпечатка на файл. Разпознатият текст се показва в съседен прозорец. Ако кликнете върху иконата на високоговорителя приложението ще прочете на глас това, което току-що е сканирано. Когато всичко е направено, можете да запишете текста в различни формати катоText, HTML, Rich Text, XML, Log и т.н. Вижте най-добрите безплатни програми за сканиране на документи