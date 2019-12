Уики (wiki) е уебсайт, редактиран от общността, който действа като база от знания по определена тема. Wikipedia е най-популярният такъв сайт, но не е единствен. Това е най-обширната колекция от енциклопедични знания, събирани някога. Има обаче уики сайтове за теми като игри, знаменитости, книги и почти всичко друго, за което можете да се сетите. От информацията на Make Use Of ще научите за 7 популярни уики сайтове. 1. Wikitravel Wikitravel е много добър източник на информация за тези, които планират пътешествие. Сайтът е онлайн от 2003 година и се контролира от екип от администратори. Те следят за нежелани редакции, могат да изтриват страници, да заключват страници и като цяло поддържат информацията в сайта точна и без спам. 2. WikiHow WikiHow е популярно място за всеки, който иска да се научи как да направи нещо. Съдържанието, което се предлага е изключително разнообразно. Категориите на сайта включват теми като спорт и фитнес, домашни любимци и животни, взаимоотношения, философия и религия. 3. WikiBooks WikiBooks впечатлява с невероятното си хранилище от учебници, инструкции и ръководства. Не включва художествена литература. Книгите са разделени в девет основни категории: Компютри, Инженеринг, Хуманитарни науки, Езици, Математика, Наука, Социални науки, Стандартни учебни програми и Детски книги. Всяка група е допълнително разделена за лесно търсене. 4. Stranger Things Wiki The Stranger Things wiki е уики за телевизионни сериали. Сайта предлага подробна информация за актьорския състав, героите, местата за заснемане, саундтрак и много други любопитни неща. Има и обширен раздел за общността, където феновете на шоуто могат да разговарят и да общуват. 5. Wikispecies Разбира се, всички можем да разпознаем куче или кон. Има дори хора, които биха могли да идентифицират конкретни видове насекоми, змии или птици. Но знаете ли какво е Phyllida varicosa? Или Pelomyxa palustris? Wikispecies има за цел да бъде пълен каталог на всички бактерии, гъби, животни, археи и т.н. В уикито има почти 700 000 вида, но има да се попълва информация за близо още 8 милиона видове. 6. Gamepedia Gamepedia обхваща стотици уикита за игри. Някои от най-популярните уикита в каталога са Wowpedia (за World of Warcraft), Dota 2 Wiki, No Man’s Sky Wiki и Zelda Wiki. Както очаквате, всяко уики предлага конкретни ръководства, сюжетни линии, факти, изображения и други. Някои от сайтовете за уики дори имат свои магазини. 7. Baseball Reference За всеки, който се интересува от настоящи и минали бейзболни играчи, отбори, резултати и статистики, това е златна мина. 20 000 играчи от миналото и настоящето имат профили и има пълни разбивки по сезони. Можете дори да намерите данни от Миньорската, Японската, Кубинската и Корейската лиги. Вижте най-добрите уеб сайтове за слушане, откриване и купуване на музика