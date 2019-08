Mozilla, компанията разработила известния браузър Firefox, може да ви предложи много повече от сърфиране в мрежата. Благодарение на Make Use Of може да разгледаме новите ѝ инструменти, които лъжат онлайн рекламодателите, въвеждат по-бързи браузъри и дори управляват скрийншоти. И разбира се, компанията все още пуска периодични актуализации на Firefox, за да направи уеб сърфирането по-приятно, по-бързо и по-сигурно. 1. Track This (онлайн) Онлайн рекламодателите постоянно следят всеки ваш ход, за да ви показват насочени реклами. TrackThis е инициатива на Mozilla, която има за цел да измами проследяващите ви и да защити вашата идентичност. TrackThis ви позволява да избирате между четири профила: Hypebeast, Filthy Rich, Doomsday и Influencer. Изберете такъв, който е възможно най-различен от това, което сте в действителност. След като вземете своето решение, този уебсайт ще отвори 100 различни линка, които такъв потребител би посетил. От своя страна, проследяващите, които извличат информация за вас, в крайна сметка създават грешен профил. Track This работи не само в браузъра Firefox, но и в други, само се уверете, че е позволено да отваряте изскачащи прозорци. 2. Facebook Container 2 (Firefox) Facebook е известен с многобройните си нарушения относно неприкосновеността на личния живот и с агресивното си проследяване на активността на потребителите при сърфиране в интернет. Миналата година Mozilla противодейства на това, пускайки разширение, наречено Facebook Container. С последната актуализация то стана още по-добро. Facebook Container 2 спира социалната мрежа да ви следи на уебсайтове, които имат бутона Like или Share, което е най-разпространената тактика, използвана от Facebook. Ще видите икона на ограда, която показва, че разширението защитава поверителността ви. Важното е, че Facebook Container 2 също си струва да бъде инсталиран, дори ако не сте потребител на Facebook. Известно е, че социалната мрежа създава „профили в сянка“ на хора, които не са регистрирани. Mozilla специално отбелязва, че новата версия на добавката ще затрудни Facebook да получи данни за такива потребители и да им създаде профили. 3. ScreenshotGo (Android) Ако често правите скрийншоти на Android телефона си, имате нужда от това приложение. ScreenshotGo на Mozilla е приложение за организиране и управление на всички ваши скрийншоти и дори може да търси текста в тях. ScreenshotGo автоматично разпознава всеки скрийншот, който направите на устройството си и го добавя към подходящата папка (колекция) – чат, шопинг, финанси и новини. Можете също да създадете свои собствени колекции. Но най-страхотната функция на приложението е OCR или оптичното разпознаване на символи. ScreenshotGo може да чете текста във вашите изображения. 4. Firefox Preview (Android) Firefox Preview е нов експериментален браузър от Mozilla, базиран на Firefox, който поставя акцент върху поверителността и бързината. Най-страхотната функция е Collections. Можете да запазите куп уебсайтове или уеб страници като колекция, като например сайтовете, които посещавате като част от сутрешната си рутина. Едно докосване ще отвори всички сайтове в тази колекция или можете да ги стартирате поотделно. Firefox Preview също така блокира онлайн проследяващите реклами по подразбиране, като защитава вашата идентичност и поверителност. Mozilla твърди, че този фокус върху поверителността всъщност прави цялостното преживяване на сърфирането. 5. Firefox Lite (Android) Редовната версия на Firefox е пълна с функции и заема място за съхранение, да не говорим за ресурси на процесора и батерията. Ако използвате стар или бавен Android телефон, помислете за преминаване към Firefox Lite. Приложението е опростена, лека версия на Firefox, която има много от най-добрите функции и добавя някои други. Turbo Mode блокира онлайн проследяващите и зарежда уеб страниците по-бързо. Ако сте на бавна връзка или искате да запазите данни, можете да блокирате всички страници да зареждат изображения чрез едно докосване в настройките. Ако искате да запазите някоя страница, за да я прочетете по-късно, докато сте офлайн, можете да направите скрийншот на цяла страница. Firefox Lite има други готини функции като частно / инкогнито сърфиране, нощен режим, начален екран за бързо стартиране и емисия за новини. Вижте 8 лесни начина да синхронизирате информацията си в Мozilla Firefox и Google Chrome