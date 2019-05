Когато Google Play Store не може да отговори на желанията ви, ви дава като съобщение код за грешка. Но не е нужно да знаете всеки код какво точно означава, нито се налага в такива случаи веднага да търсите информация в интернет. Според Make Use Of повечето проблеми с Play Store изискват една от петте основни корекции, описани по-долу. Не е нужно да използвате всички тях; опитайте първата и вижте дали тя решава проблема. Ако това не стане, преминете към следващата. Преминаването през тези стъпки ще разреши по-голямата част от проблемите с Play Store. 1. Спрете приложението, изтрийте кеша и данните Google Play Store разчита на процеси, които се изпълняват във фонов режим. Всеки път когато изтривате Play Store е добре да правите същото и с Google Play services и Google Services Framework. По желание може да изтриете и данните за Download Manager. След това рестартирайте устройството и отново се опитайте да инсталирате или актуализирате. Това може да изисква повторно въвеждане на данните ви за вход. Ето какво трябва да се направи. Отидете в Settings –> Apps и намерете таба „All“. В Android 9 Pie, изберете Apps & notifications > See all X apps. Изберете Google Play Store -> Force Stop, за да спрете процесите на приложението. След което докоснете „Storage“ за повече опции. На екрана, който се отвори изберете „Clear Cache“, за да премахнете временните данни. Ако това не помогне, можете да опитате с „Clear Data“. Това също изтрива кеша, но по същество връща приложението към първоначалната му форма. Това означава, че може да се наложи да регистрирате отново и да конфигурирате настройките. Ако горепосоченият процес не разреши проблема ви, опитайте да го повторите за „Google Play services“, „Google Services Framework“ и „Download Manager“. Докоснете бутона за меню в горния десен ъгъл на екрана „All apps“ и превключете „Show system“, за да видите последните два записа. 2. Превключете от данни към Wi-Fi Много приложения няма да се инсталират, ако нямате ненадеждна интернет връзка, което е често срещан проблем при мобилните данни. За да превключите от мобилни данни към Wi-Fi, плъзнете надолу от горната част на екрана с два пръста, за да отворите бързите настройки. Натиснете и задръжте върху иконата Wi-Fi, за да отворите настройките, където можете да намерите списък на близките мрежи. Ако в близост няма подходящи места, изчакайте да се приберете у дома си или в офиса. Възможно е да има и обратния проблем. Когато имате проблеми с инсталирането на приложение през Wi-Fi мрежа, опитайте да преминете към мобилни данни и тогава опитайте отново да инсталирате. Ако работи, може да се наложи да диагностицирате проблем в мрежата си. И накрая, трябва да деактивирате вашата VPN, ако използвате такава. VPN може да предизвика проблеми с изтеглянето на Play Store. 3. Деинсталирайте и преинсталирайте приложението Play Store За да направите това отворете Settings > Apps & notifications > See all X apps. Изберете Google Play Store от списъка. На тази страница, докоснете бутона за „Menu“ и изберете „Uninstall updates“. Това ще върне приложението Play Store към оригиналната му версия. След като направите това, можете да актуализирате последната версия на Play Store по два начина. Първият е като отворите Play Store и изберете „Settings“ от лявото меню. Тук превъртете надолу и докоснете „Play Store version“, за да проверите за актуализации. Като алтернатива, можете да вземете копие на Play Store APK от APKMirror. 4. Обновете Google профила си Премахване и повторно добавяне на Google профила ви не е твърде трудна задача. Но трябва да знаете че по този начин ще премахнете данните от устройството, които са синхронизирани с Google профила ви – това може да са съобщения, снимки, контакти и др. Първо отидете в Settings > Accounts. Изберете Google профила, с който имате проблем. В Android Pie можете да кликнете върху „Remove account“, за да го изтриете. В по-старите версии натиснете бутона „Меню“ и изберете „Remove account“. След това можете да добавите обратно профила си от менюто Accounts. Не е лоша идея да рестартирате телефона си след повторното добавяне на профила. 5. Регистрирайте устройството си в Google През 2018 година, Google намери решение на проблема с нелицензираните Android устройства. Това са телефони и таблети от компании, които не са платили лицензионните такси за операционната система Android. В повечето случаи Google напълно спира работата на Play Store, но в някои случаи може да видите код за грешка „501“ или предупреждение, че притежавате нелицензирано устройство. За щастие Google вече позволява достъп до Play Store на нелицензирани устройства, но има уловка: трябва да регистрирате устройството в Google. Процесът е лесен. Първо изтеглете и инсталирайте приложението Device ID, за да получите лесен достъп до информацията на телефона си. Ако не можете да влезете в Play Store, опитайте да изтеглите приложението от APKMirror. Веднъж инсталирано, копирайте номера за Google Service Framework. След като номерът е копиран в клипборда ви, отидете на сайта за регистрация на устройствата на Google и влезте в Google профила си. След като влезете в системата, натиснете и задръжте полето „Google Services Framework Android ID“ и поставете копирания номер. След това натиснете бутона „Register“. Рестартирайте устройството. След като се рестартира, трябва да можете или да актуализирате Google Play Store, или да изтеглите приложения отново, както обикновено. Вижте как да изтегляме приложения, които вече ги няма в Google Play или в App Store