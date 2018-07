ARKit е API за добавена реалност (AR) на Apple за програмисти. API или интерфейс за програмиране на приложения е инструментариум, който позволява и опростява процеса на изграждане на софтуер около конкретната технология на добавената реалност. Apple свърши доста работа, за да направи последното поколение AR проекти далеч по-стабилни от предишните им реализации. По-специално, ARKit значително подобри проследяването на обекти в 3D среда. Това все още не е перфектно, но е огромен скок напред, а и Apple продължава да актуализира ARKit редовно. Понастоящем можете да използвате ARKit приложенията на всяко устройство с iOS с процесор A9 или по-нов. Това означава, че се нуждаете от iPhone 6s/6s Plus, iPhone SE или по-нов. Колкото по-ново е вашето устройство, толкова по-добра производителност можете да очаквате. Най-добри резултати ще получите с iPhone X и неговата камера TrueDepth, но не всички приложения са оптимизирани за iPhone X. Някои устройства, използващи A8 и по-стари процесори, могат да използват AR функции, но те не могат да се възползват от ARKit API. Това означава, че много от приложенията в този списък няма да работят, тъй като са били построени на ARKit API. Ако имате iPhone или iPad, които могат да използват ARKit, защо да не го изпробвате? Ето няколко налични в App Store AR приложения, които според Make Use Of си заслужават вниманието. Pokémon GO След актуализацията от декември 2017 година, Pokémon GO вече разполага с много по-гладко и по-добре интегрирано AR изживяване. Pokemon вече не предлага 2D наслагвания, а 3D модели, които могат да се движат. Можете дори да спечелите значката “Expert Handler”, ако заловите покемони. AR Runner AR Runner може да бъде игра или фитнес приложение, в зависимост от това как го възприемате. Целта е проста: използвате добавена реалност, за да минете през контролно-пропускателните пунктове на вашето устройство, като се състезавате срещу играчи от цял свят и се стремите към най-доброто време. Но внимавайте да не изпуснете iPhone-а си или да не се нараните докато играете. С четири режима на игра, четири размера на полето, шест форми на полето и 60 предизвикателства забавлението и спортуването ви са сигурни. За $2 ще премахнете рекламите в приложението. Civilisations AR Разходете се из древен Египет и опознайте древната египетска цивилизация със Civilisations AR. Артефактите са много реалистични и можете да ги премествате, да ги направите по-големи и да видите размера им в реалния свят с натискане на бутон. Приложението е чудесен пример за това как добавената реалност може да ни пренесе на места, на които няма как да отидем. TapMeasure Изключително полезно приложение, особено ако често ви се налага да измервате разни разстояния. Приложението е виртуална рулетка. LEGO AR Studio LEGO AR Studio ви позволява да играете с някои от най-добрите LEGO комплекти в добавената реалност. Има ограничен избор, но резултатът е изненадващо добър. То ви позволява да контролирате виртуални пиратски кораби, влакове, самолети. Ghosts ‘n Guns AR Ако обичате да стреляте по духове, може да го направите с Ghosts ‘n Guns AR, тъй като в реалния свят няма къде да ги срещнете. Играта се поддържа от реклами, които може да премахнете като преминете към платената версия на приложението. Вижте 10 невероятни Android приложения за добавена реалност