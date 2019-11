Новата, освежена версия на Gmail не ви допада? Търсите начин да персонализирате или опростите Gmail? В такъв случай информацията на Hongkiat ще ви бъде полезна.

Добавките за Gmail, изброени по-долу са малки инструменти, които добавят или променят някаква функционалност или настройват интерфейса на услугата.

Simplify Gmail (безплатно)

Gmail беше актуализиран тази година, бяха добавени многобройни функции и нов интерфейс. Този нов интерфейс е характерен, но тромав. Така че, ако сте харесвали стария изчистен интерфейс на Gmail, тогава имате нужда от Simplify Gmail.

Разширението скрива страничните ленти под бутоните на менюто, свежда до минимум лентата за търсене и премества бутона за композиране в долния десен ъгъл. То също така премества основните функции (като изтриване) в горната лента.

Checker Plus for Gmail (безплатно)

Checker Plus for Gmail ви дава свободата да четете и управлявате имейлите си, без да отваряте Gmail. Освен това ви помага лесно да управлявате няколко акаунта. Когато използвате компютъра си, разширението доставя имейлите ви под формата на известия заедно със снимката на потребителския профил на подателя. Ако сте отворили Chrome, Checker Plus for Gmail ви показва предварителен преглед на имейла, който се показва точно във вашия таб. Друга полезна функция на разширението е поддръжката на гласови известия.

Discoverly (безплатно)

Discoverly е особено полезно разширение за хора, които се занимават с маркетинг, набиране на персонал, или са предприемачи, или търсят работа. Discoverly ви предоставя цялата информация от която се нуждаете от социалните медии за някой от вашите контакти.

Discoverly намира и показва онлайн профилите на човека в Facebook, Twitter, Linkedin и Instagram – всички профили на едно място. Разширението също така показва информация за работата, последните публикации или туитове и вашите общи приятели или колеги.

Gmelius (безплатно, цените за Рremium плана започват от $9 на месец)

Gmelius ви позволява да управлявате всички свои проекти директно от входящата кутия на Gmail. Gmelius ви помага да конвертирате имейли в карти със задачи в табло, което може да споделите. Разширението също така поддържа проследяване на имейли, кампании и др.

Unlimited Email Tracker (безплатно)

Unlimited Email Tracker е мощен инструмент за всеки маркетолог. Той ви помага да проследявате неограничен брой имейли от неограничен брой входящи кутии и ви помага да разберете дали човекът не е получил имейла ви или просто не иска да ви отговаря.

Известията на Unlimited Email Tracker са в реално време и ви предоставя история, като всеки път, когато даден имейл е бил разглеждан или отворен се записва.

Prokeys (безплатно)

С използването на ProKeys можете да пишете цели изречения с помощта на преки пътища. Трябва само преди това да конфигурирате фрагментите. Например, можете да определите пряк път „НДП“ за „Най-добри пожелания“. Тъй като спестява много време и усилия, това е задължителна добавка за Gmail. С използването на ProKeys думите които въвеждате в минута ще се увеличат драстично; по този начин увеличава вашата производителност. Можете дори да решите математически задачи, като напишете задачата в двойни квадратни скоби с '=' в края на скобите.

