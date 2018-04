Spotify вече насрочиха специално събитие, което ще се проведе в Gramercy Theatre в Ню Йорк на 24 април. В последните дни се спекулира усилено с това какви премиери можем да очакваме на тази дата. Някои анализатори твърдят, че Spotify ще покажат смарт високоговорител, който работи като Amazon Echo или Google Home, както и музикален контролер за автомобил. Все пак се оказва, че компанията няма да избързва с представянето на хардуерен продукт, а има съвсем различни планове за 24 април. Поканата на събитието е придружена от слогана "We've got news for you", който е допълнен от текста "Hear about what's next for our mobile app", информира Pocket-Lint. В крайна сметка това означава, че компанията ще говори изцяло върху предстоящ ъпдейт на приложението си за двете водещи мобилни платформи и подобренията, които ще ни предложи. Има голяма вероятност една от новите функции да е свързана с опция за гласово търсене от смартфоните с Android и iOS. Oт Bloomberg са на мнение, че Spotify ще въведат промени в абонаментните планове на стрийминг услугата и това ще е другия акцент на събитието. Тези нововъведения ще подобрят работата със Spotify и ще направят откриването на съдържание в още по-бърза и лесна задача. Разбира се винаги остава възможността компанията да изненада всички и да представи функции или продукти, за които дори не предполагаме по време на събитието си на 24 април. Oще от Digital: Пет уеб приложения за Spotify, които си заслужават да пробвате